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Угроза применения Путиным ядерной кнопки: военный эксперт оценил риски

23 октября 2021, 05:15
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России невыгодно разыгрывать карту войны в европейском театре военных действий.

Путин, Песков
Россия не решится на открытую войну против Украины и применение ядерной кнопки, считает Олег Жданов / Фото Reuters

У России есть ядерное оружие, но вряди президент России Владимир Путин решится его применить. Такое мнение озвучил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Это непросто – принять такое политическое решение. Я не думаю, что Путин к этому сегодня готов", - сказал Жданов в интервью изданию Obozrevatel.

По его словам, открытая ракетная бомбардировка или открытый удар по Украине – это война.

"Тогда вступают в силу не просто санкции, а эмбарго и прекращение торгово-экономических связей со страной-агрессором. Так написано в Уставе ООН. Обратите внимание, что Газпром сейчас минута в минуту выполняет все договорные обязательства по поставкам газа, в том числе о транзите газа через нашу территорию. Это знак того, что экономика России очень сильно зависит от валютной выручки", - объяснил военный эксперт.

Жданов считает, что Россия сегодня не собирается разыгрывать карту войны в европейском театре военных действий, потому что, в первую очередь, это не выгодно самой России.

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Ядерная война : есть ли риск?

Капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах считает, что Владимир Путин вряд ли развяжет ядерную войну, но такую возможность нельзя исключать, потому что путинская Россия опасней СССР.

По его словам, в руководстве РФ есть разумные головы, "потому что их дети, их недвижимость – все на Западе. Но всегда есть опасность, когда все решает один человек".

"Может ли Путин пустить в ход ядерную кнопку? Я надеюсь, что он этого не сделает", - сказал Табах.

viber
война ядерное оружие Олег Жданов военная агрессия РФ новости Украины и мира
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