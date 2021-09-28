Может ли Путин пустить в ход ядерную кнопку - прогноз эксперта

Россия при Путине опаснее, чем СССР, уверен Гарри Табах / Фото Reuters

Капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах считает, что Владимир Путин вряд ли развяжет ядерную войну, но такую возможность нельзя исключать, потому что путинская Россия опасней СССР.

По его словам, в руководстве РФ есть разумные головы, "потому что их дети, их недвижимость – все на Западе. Но всегда есть опасность, когда все решает один человек".

"Может ли Путин пустить в ход ядерную кнопку? Я надеюсь, что он этого не сделает", - сказал Табах в интервью изданию Obozrevatel.

По его словам, сегодня Россия более опасна, чем Советский Союз.

"Там было политбюро, эти коммунисты все-таки должны были считаться с кем-то. После Сталина. А теперь в России все решает один человек. Никогда не знаешь, с какой ноги он встанет, что он решит и чего захочет. Да, он говорит опасные вещи: если нет России, тогда зачем этот мир без России, нет меня – нет России… Надо следить за этим", - отметил офицер НАТО.

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При этом Табах считает, что хотя Путин опасен, но вряд ли он использует ядерную кнопку.

"Я считаю, что это не его стиль. Он лучше будет вносить раскол в наше общество, в ваше общество, в европейское с помощью пятой колонны, пропаганды. У него это очень хорошо получается. На сегодня он добился всего, чего хотел. Его приглашают в Большую семерку, ему звонит президент США, ему рассказывают про свою маму, не обращают внимания на Украину", - резюмировал капитан первого ранга ВМС США в отставке.

Отметим, в фильме Миропорядок 2018 президент РФ Владимир Путин рассказал, в каком случае он готов нажать на ядерную кнопку.

"Наши планы применения, надеюсь, что этого никогда не будет, но теоретические планы применения – это так называемый ответно-встречный удар. Что это значит? Это значит, что решение о применении ядерного оружия может быть принято только в том случае, если наша система предупреждения ракетного нападения зафиксировала не только старт ракет, но и дала точный прогноз и траектории полетов. И время падения головных частей на территорию Российской Федерации. Это называется "ответно-встречный удар", то есть если кем-то принято решение уничтожить Россию. Тогда у нас возникает законное право ответить. Да, для человечества это будет глобальная катастрофа, для мира будет глобальная катастрофа. Но я все-таки как гражданин России и глава российского государства тогда хочу задаться вопросом: "А зачем нам такой мир, если там не будет России", - сказал хозяин Кремля.

Как сообщал Главред, 18 октября 2018 года на заседании Международного дискуссионного клуба Валдай Путин ответил на вопрос о том, что будет с теми, кто применит ядерное оружие против России. Он сказал, что "мы, как мученики, попадем в рай, а они просто сдохнут, даже не успев раскаяться".