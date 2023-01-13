Также министр обороны Алексей Резников заверил − Украина получит от Запада долгожданное вооружение, в частности, танки и истребители.

"Украина де-факто стала членом НАТО" - Резников / коллаж фото УНИАН и facebook.com/navy.mil.gov.ua

Украина де-факто уже присоединилась к НАТО. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников рассказал в интервью BBC.

"Украина как страна и Вооруженные силы Украины стали членами НАТО. Де-факто, но не де-юре. Потому что у нас есть оружие и понимание, как его использовать. Я уверен, что в ближайшем будущем мы станем членами НАТО де-юре", – сказал чиновник.

Также Резников заверил − Украина получит от Запада долгожданное вооружение, в частности, танки и истребители. Как говорит министр обороны, и Украина, и русские враги, вероятно, готовятся к новым наступлениям весной.

Заявление Макрона о "гарантиях безопасности" для агрессора-России

Президент Франции Эммануэль Макрон в начале декабря сказал, что России, дескать, должны быть предоставлены свои "гарантии" в будущей концепции безопасности Европы. Однако такие гарантии могут быть получены Москвой, когда она вернется к переговорному процессу.

Впрочем, он также уточнил, что решение о том, когда должны состояться переговоры между Украиной и Россией, должен принимать Киев.

"Вы думаете, что когда мы проходили испытания, связанные с Эльзасом и Лотарингией, мы бы хотели, чтобы мировой лидер говорил нам сделать то или иное? Так и здесь — это решать украинскому народу самостоятельно, а не нам решать, на каких условиях, как и когда (проводить переговоры с РФ), - сказал Макрон.

Секретарь Совета национально безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подверг жесткой критике слова Макрона о якобы "гарантиях безопасности" оккупанту РФ. Данилов подчеркнул, что никакой подковерной дипломатии больше быть не должно, а лучшей гарантией станет демилитаризация и лишение России ядерного оружия.

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