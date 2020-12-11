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Украина договорилась о промышленном безвизе с ЕС

11 декабря 2020, 21:01
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Некоторая украинская продукция будет иметь беспрепятственный доступ на рынок ЕС.

Евросоюз, флаг
Украина и ЕС договорились о промышленном безвизе / Reuters

Украина и ЕС предварительно договорились о промышленном безвизе по некоторым видам продукции добавленной стоимостью.

Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Речь идет о такой продукции:

  • низковольтное оборудование,
  • электромагнитное оборудование,
  • машины
  • механизмы.

Украинская продукция, подпадающая под эти категории, получив сертификат украинского органа рыночного надзора, будет иметь беспрепятственный доступ на рынок ЕС.

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Стефанишина также напомнила, что с 1 января 2021 года открывается возможность пересмотреть условия торговли с ЕС в направлении либерализации. Украинские предприниматели считают наиболее проблемными вопросами двойную сертификацию, высокий уровень конкуренции в ЕС и невозможность попасть на рынки.

Кредит ЕС – о чем сообщалось ранее:

  • 25 сентября вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз — это не благотворительная организация или банкомат, а лучший способ поддержать Украину — это помочь в реформировании страны.
  • 22 сентября в ЕС заявили о готовности предоставить нашей стране очередной кредит в размере 1,2 млрд евро, но для этого Украине надо конструктивно взаимодействовать с МВФ и выполнить требования, касающиеся усиления верховенства права.

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