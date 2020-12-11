Украина договорилась о промышленном безвизе с ЕС

Украина и ЕС договорились о промышленном безвизе / Reuters

Украина и ЕС предварительно договорились о промышленном безвизе по некоторым видам продукции добавленной стоимостью.

Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Речь идет о такой продукции:

низковольтное оборудование,

электромагнитное оборудование,

машины

механизмы.

Украинская продукция, подпадающая под эти категории, получив сертификат украинского органа рыночного надзора, будет иметь беспрепятственный доступ на рынок ЕС.

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Стефанишина также напомнила, что с 1 января 2021 года открывается возможность пересмотреть условия торговли с ЕС в направлении либерализации. Украинские предприниматели считают наиболее проблемными вопросами двойную сертификацию, высокий уровень конкуренции в ЕС и невозможность попасть на рынки.

Кредит ЕС – о чем сообщалось ранее: