Украина лишила РФ новейшего фрегата: в Москве назвали причину

Изначально для Черноморского флота России планировалось построить шесть фрегатов проекта 11356.
Российская Федерация продаст зарубежному заказчику последний построенный фрегат проекта 11356, сообщил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
"Корабли этого проекта показали себя в реальной работе, и инозаказчики проявляют к ним серьезный интерес. Уверен, что мы договоримся с ними о судьбе фрегата", — сказал он в интервью РИА Новости.
В свою очередь rg.ru уточняет, что изначально для Черноморского флота России планировалось построить шесть фрегатов проекта 11356, возведение которых "пришлось приостановить из-за нарушенных связей с Украиной, откуда поступали силовые установки". В результате российский флот получил только три таких корабля.
Справка: фрегаты проекта 11356Р Буревестник — серия российских многоцелевых фрегатов 2-го ранга с управляемым ракетным вооружением дальней морской и океанской зоны. Корабли проекта предназначены для ведения боевых действий против надводных кораблей и подводных лодок, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения.
ВМС РФ получили только три корабля из планируемых шести: Адмирал Григорович, Адмирал Эссен и Адмирал Макаров.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принятие на вооружение комплекса Нептун сделает Украину еще более сильным игроком в акватории Черного и Азовского морей.
Напомним, в Украине прошли испытания крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ Нептун.