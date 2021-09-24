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Украина лишила РФ новейшего фрегата: в Москве назвали причину

24 сентября 2021, 19:18
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Изначально для Черноморского флота России планировалось построить шесть фрегатов проекта 11356.

фрегат, россия
РФ продаст последний фрегат класса 11356 / mil.ru

Российская Федерация продаст зарубежному заказчику последний построенный фрегат проекта 11356, сообщил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Корабли этого проекта показали себя в реальной работе, и инозаказчики проявляют к ним серьезный интерес. Уверен, что мы договоримся с ними о судьбе фрегата", — сказал он в интервью РИА Новости.

В свою очередь rg.ru уточняет, что изначально для Черноморского флота России планировалось построить шесть фрегатов проекта 11356, возведение которых "пришлось приостановить из-за нарушенных связей с Украиной, откуда поступали силовые установки". В результате российский флот получил только три таких корабля.

Справка: фрегаты проекта 11356Р Буревестник — серия российских многоцелевых фрегатов 2-го ранга с управляемым ракетным вооружением дальней морской и океанской зоны. Корабли проекта предназначены для ведения боевых действий против надводных кораблей и подводных лодок, отражения атак средств воздушного нападения как самостоятельно, так и в составе соединения.

ВМС РФ получили только три корабля из планируемых шести: Адмирал Григорович, Адмирал Эссен и Адмирал Макаров.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принятие на вооружение комплекса Нептун сделает Украину еще более сильным игроком в акватории Черного и Азовского морей.

Напомним, в Украине прошли испытания крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360МЦ Нептун.

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