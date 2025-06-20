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Украина нашла противодействие артиллерии РФ, но есть другая опасность – Forbes

Алексей Тесля
20 июня 2025, 08:08
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Идеальный момент для поиска вражеской артиллерии — во время стрельбы. В этот момент можно зафиксировать вспышки.
Артиллерия, танки
ВСУ отражают вражеские атаки / Коллаж Главред, фото: МО РФ, Генштаб ВСУ

Главное:

  • Идеальный момент для поиска вражеской артиллерии — во время стрельбы
  • Традиционную артиллерию в ряде случаев заменяют беспилотники

Украина значительно продвинулась в контрбатарейной борьбе. Для выявления вражеских артиллерийских позиций на фронте активно используются современные контрбатарейные радары.

По словам командира подразделения БПЛА Национальной гвардии Украины с позывным "Майкл", который дал комментарий изданию Forbes, радар лишь помогает определить приблизительный район выстрела — это может быть зона до 200×200 метров, что недостаточно для точного удара.

видео дня

Чтобы локализовать цель более точно, подключаются дроны — как с функцией трансляции видео в реальном времени, так и с высоким разрешением фотосъёмки. Они позволяют не только обнаружить орудие, но и быстро передать его координаты для удара.

Идеальный момент для поиска вражеской артиллерии — во время стрельбы. В этот момент можно зафиксировать вспышки, клубы дыма, движение расчета. Даже если орудие частично прикрыто деревьями или зданиями, оно может быть распознано по силуэту. В лесистой местности обращают внимание на следы от техники, нарушенный рельеф, а при наличии тепловизора — на тепловой след.

Как только координаты подтверждены, удар нужно наносить немедленно, пока орудие не покинуло огневую позицию.

БПЛА как замена артиллерии

Хотя традиционная артиллерия по-прежнему применяется, в ряде случаев её заменяют беспилотники. По словам "Майкла", современные FPV-дроны, как коптеры, так и планеры, зачастую оказываются более точными и оперативными.

Даже несмотря на меньшую скорость по сравнению с артиллерийским снарядом (160 км/ч против 1000 км/ч), дрон может достичь цели быстрее, так как не требует пристрелки и корректировки. Он способен сразу точно поразить цель. В отличие от этого, артиллерии часто требуется несколько выстрелов, особенно если цель перемещается.

Если артиллерийская установка самоходная, она может успеть уйти до прилёта снаряда. Дрон, напротив, может преследовать цель и поразить её в движении. С буксируемыми орудиями сложнее — нужно выводить из строя отдельные элементы: затвор, прицел или тягач.

Главным условием успешной атаки является надежная видеосвязь между оператором и дроном. Этому способствуют новые технологии, которые сохраняют стабильную связь даже в условиях активного радиоэлектронного противодействия. После удара обычно применяется разведывательный дрон, чтобы подтвердить уничтожение цели.

Преимущество дронов над артиллерией

По словам "Майкла", несмотря на продолжающуюся активность российской артиллерии, на поле боя всё большее значение приобретают беспилотные технологии. Российские разведывательные дроны, даже после потерь в тысячи единиц, по-прежнему массово используются и постоянно находятся в небе.

Он также отметил, что Россия, обладая большим количеством артиллерии, всё чаще применяет и FPV-дроны. По имеющимся данным, в 2025 году в РФ планируют выпустить до 2 миллионов FPV-дронов, что сопоставимо с намеченным производством 3 миллионов артиллерийских снарядов. Украина также активно увеличивает выпуск собственных беспилотников.

Ранее сообщалось о том, что дроны не могут заменить артиллерию: эксперт объяснил главную причину. Несмотря на активное использование дронов на поле боя, они не способны полностью заменить артиллерию.

Как сообщал Главред, ранее украинские защитники начали применять на фронте украинские беспилотные авиационные комплексы В-1. Об этом сообщает Минобороны Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина превосходит РФ в артиллерии в 3 раза. В начале полномасштабного вторжения соотношение сил в артиллерии составляло 5:1 в пользу врага.

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Что известно о Forbes

Forbes - американский деловой журнал, основанный в 1917 году, с 2014 года принадлежит гонконгской инвестиционной группе Integrated Whale Media Investments, сообщает Википедия.

Forbes.com является частью Forbes Digital, подразделения Forbes Media LLC. В холдинг Forbes также входит часть RealClearPolitics. Вместе эти сайты охватывают более 27 миллионов уникальных посетителей ежемесячно. Сайт Forbes.com работает под лозунгом "Домашняя страница для мировых бизнес-лидеров" и в 2006 году был признан самым посещаемым бизнес-сайтом в мире.

Forbes.com использует "модель подписчиков", в которой широкая сеть "подписчиков" пишет и публикует статьи непосредственно на сайте.

В 2020 году Forbes получил награду Webby People's Voice Award в номинации "Бизнес-блог/сайт".

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