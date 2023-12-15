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Украина не может вести войну годами: дипломат назвал самую большую проблему страны

Руслана Заклинская
15 декабря 2023, 23:10
Украинская власть не имеет технических и мобилизационных ресурсов, чтобы вести войну против России годами.
Украина не может вести войну годами: дипломат назвал самую большую проблему страны
Дипломат рассказал о сценариях войны / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, командование Объединенных сил ВС Украины

Финансовая помощь от США не должна волновать граждан Украины, поскольку сейчас приоритет - это ведение войны и безопасность страны. Важно не дать врагу ни единого шанса на осуществление каких-либо планов. Об этом рассказал дипломат Валерий Чалый в эфире "Эспрессо".

"Я два месяца назад говорил и говорю, сценарий будет худший в отношении финансов, но помощь - будет. Потому что политически США вложились в это, вопрос только в том, что сценарий разный и разные типы войны. Одна война, которую мы видим сейчас - окопная, то есть, где много жертв с обеих сторон, вторая война - с высокотехнологичным оружием, а третья - когда на твоей стороне союзники и воюют вместе с тобой. Сценарий может быть разный, ресурсы страны не безграничны", - сказал дипломат.

Чалый отметил, что предполагаются различные сценарии войны, от окопной с большим количеством жертв до использования высокотехнологичного оружия.

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"Чтобы достичь планов деоккупации территории - это определенные ресурсы в военном плане, техника, и мобилизационный ресурс. То есть у нас нет, я еще раз утверждаю, ресурсов вести войну годам. Они почему-то заявляют, какие-то перспективы рисуют в 2025 году - слушайте, самая большая проблема - это усталость человека, самая большая проблема, что люди хотят жить нормальной жизнью, это есть и у нас, и у врага", - добавил он.

Дипломат отметил необходимость сосредоточения ресурсов на достижении стратегических планов по деоккупации территории. У Украины нет ресурсов вести войну годами. Однако, он подчеркнул, что самой большой проблемой является усталость людей, поскольку граждане желают возвращения к нормальной жизни. Это наблюдается как в Украине, так и у врага. Дипломат также призвал приложить усилия для достижения наилучших результатов в этой сложной ситуации.

Напомним, в эфире "Эспрессо" военный эксперт Дмитрий Снегирев отметил, что основная задача оккупантов заключается в прорыве не на Купянск, а в район Изюма. Там может сформироваться ударная группа, которая потенциально угрожает флангам ВСУ в Донецкой области.

Также представитель Главного управления разведки МОУ Андрей Юсов сообщил, что сейчас в Кремле нет планов на продолжение войны в 2025 году. Однако эти планы могут быть исправлены в соответствии с результатами 2024 года.

Как сообщал Главред, Украина переходит к этапу укрепления обороны, что отражается в строительстве фортификационных сооружений на различных участках фронта. Эта стратегия свидетельствует об изменении тактикических задач, определенных военным руководством. Об этом Главреду рассказал политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

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война в Украине военная помощь Валерий Чалый война России и Украины
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