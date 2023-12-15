УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Будут угрожать ВСУ: военный эксперт назвал основную задачу россиян на зиму

Руслана Заклинская
15 декабря 2023, 19:45
Контроль 55% территории Донетчины ВСУ является личным и военно-политическим поражением для российского режима.
Будут угрожать ВСУ: военный эксперт назвал основную задачу россиян на зиму
Эксперт назвал основную задачу россиян / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 115-я ОБрТрО

Основной задачей оккупантов является прорыв не на Купянск, а в район Изюма. Там враг может создать ударную группировку, которая потенциально будет угрожать флангам ВСУ в Донецкой области. Такое мнение высказал военный эксперт и сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев в эфире "Эспрессо".

Он подчеркнул, что центр внимания российской оккупационной армии сосредоточен на Купянско-Лиманском направлении, где скоплено около 120 тысяч человек и 1300 единиц бронетехники. Это число значительно превышает численность оккупантов на других направлениях, что свидетельствует о больших усилиях врага именно здесь.

"Купянско-Лиманское направление - это центр усилий российской оккупационной армии, которая сосредоточила там до 120 тыс. личного состава и 1300 единиц бронетехники. Для сравнения на Авдеевском направлении у врага 50 тыс. воинов, примерно аналогичная ситуация на Бахмутском направлении, а Запорожское направление перекрывает до 75 тыс. российских оккупантов", - сказал Снегирев.

видео дня

Военный эксперт считает, что более важным является прорыв в район Изюма, поскольку это позволит создать опасную группировку, которая сможет повлиять на фланги ВСУ, сконцентрированные в Донецкой области.

Эксперт отметил, что города Славянск и Краматорск стали целями для захвата россиян. Он также отметил значение событий в районе Изюма, как важном элементе планирования зимней кампании российской армии.

"И те события, которые происходят сейчас на Купянско-Лиманском направлении, нельзя отделять отдельно Купянский и Лиманский. Это свидетельствует о том, что оккупанты поставили целью полную оккупацию Донецкой области. По моему мнению, это и является планом зимней кампании армии РФ. Напомню, что ВСУ контролирует 55% территории Донецкой области. А вот это и является личным и военно-политическим поражением российского диктатора, который 30 сентября 2022 года подписал указ о включении так называемой ДНР в состав РФ в рамках админграниц Донецкой области. Соответственно, оккупационная армия не выполнила даже первого этапа так называемой СВО", - добавил Дмитрий Снегирев.

По его словам, контроль 55% территории Донетчины ВСУ является личным и военно-политическим поражением для российского режима, пытающегося оккупировать область.

Ситуация на Купянско-Лиманском направлении

Как ранее сообщал Главред, на Лиманском направлении украинские военные выбили оккупантов из западных окраин Сергеевки. Отмечается, что оккупанты пытаются восстановить утраченные позиции, однако украинские защитники не допускают этого.

Напомним, глава Кремля Владимир Путин требует от военного руководства России захватить города Авдеевка и Купянск. Такую задачу Путин поставил перед президентскими "выборами", которые планируются на март 2024 года.

Также россияне продолжают свои попытки прорвать оборону Вооруженных сил Украины в районе Купянска, пытаясь захватить этот стратегически важный город. Враг не отказывается от планов по повторной оккупации Купянска и пытается выйти на рубежи Синьковки для создания плацдарма для дальнейшего наступления на город.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Купянск Дмитрий Снегирев Изюм война России и Украины
Реклама

Главное за день

Будут угрожать ВСУ: военный эксперт назвал основную задачу россиян на зиму

Будут угрожать ВСУ: военный эксперт назвал основную задачу россиян на зиму

19:45 Украина
Ударит -10: какие области будет засыпать мокрым снегом

Ударит -10: какие области будет засыпать мокрым снегом

19:24 Синоптик
Взрыв в сельсовете: стало известно, почему депутат так решил отомстить главе ОТГ

Взрыв в сельсовете: стало известно, почему депутат так решил отомстить главе ОТГ

18:21 Украина
Все главные новости

Последние новости

19:45

Будут угрожать ВСУ: военный эксперт назвал основную задачу россиян на зиму

19:44

Уменьшит ли Запад помощь Украине в 2024 году?мнение

19:24

Ударит -10: какие области будет засыпать мокрым снегом

19:11

Гороскоп на завтра 16 декабря 2023: Козерогу - выздоровление, Тельцу - зависть

18:53

"Они будут атаковать": названы цели новых ракетных ударов РФ по Киеву

Гороскоп на 2024 год от Влада Росса: какие подарки и неприятности принесёт год ДраконаГороскоп на 2024 год от Влада Росса: какие подарки и неприятности принесёт год Дракона
18:46

"Не забирают трупы": Defense Express назвали шокирующую цифру потерь россиян

18:30

Самая главная проблема для Байдена: эксперт проанализировал визит Зеленского в США

18:21

Взрыв в сельсовете: стало известно, почему депутат так решил отомстить главе ОТГ

18:14

Разрешил суд: поляки возвращаются к блокированию границы с Украиной

Реклама
18:00

"Мы это исправим": Зеленский обратился к чиновникам и пообещал тщательнее контролировать их

17:48

Война до 2025 года: в ГУР назвали главную цель оккупантов РФ

17:12

Счастье будет ждать за каждым углом: трем знакам зодиака повезет в январе

17:09

"Загрязнили себя в войне": может ли горячая фаза войны завершиться в 2024 году - Клочок

17:07

Уличные бои в Авдеевке: оккупанты захватили промку и прорываются дальше - эксперт

16:42

ВСУ ведут тяжелые бои с оккупантами за Марьинку: в разведке рассказали о продвижении

16:39

Фонд ЕС для Украины на €50 млрд: у Орбана выдвинули новое требование

16:24

Украину ждет сложная зима, поддержка Запада упала на 90% – Die Zeit

16:18

Не только для захвата территорий: ГУР раскрыло истинные намерения наступления России

16:18

В Украину влетает воздух из Атлантики: прогноз погоды на выходные

16:10

Есть дома у каждого и даже лечит от болезней: врачи назвали самую полезную кашу

Реклама
15:43

Удары Кинжалами по Украине: в ВСУ назвали, сколько ракет готова применить РФ

15:32

Неожиданная смерть: 30-летний бразильский певец умер прямо на сцене

15:27

Что положить в кошелек 16 декабря, чтобы защитить деньги от потери: приметы

15:13

Украина способна победить Россию в течение трех лет: в Эстонии назвали сценарий

14:59

Сколько населения останется в Украине после войны: демограф раскрыл "безумное число"

14:45

Угроза захвата РФ Днепра и Харькова: генерал-лейтенант дал тревожный прогноз

14:28

"Мать-года" Лорак удивилась странной выходке 12-летней дочериВидео

14:18

"Понадобилась 1 ночь и спичка": стали известны детали мощного взрыва в Воронеже

14:03

Умер актер из сериала "Баффи - истребительница Вампиров"

13:59

Россия способна вести войну еще в 2024 году: эксперт раскрыл, на что рассчитывают россияне

13:49

Орбан "разморозит" 50 млрд евро для Украины: "друг Путина" выдвинул требование

13:41

Во вчерашнем решении Евросоюза прекрасно всемнение

13:32

Военная помощь Украине: в Белом доме жестко раскритиковали действия республиканцев

13:24

Десятки раненых: на Закарпатье депутат взорвал гранаты в здании сельсовета

13:12

Тему конфликта между Залужным и Зеленским может подогревать Порошенко - блогер

13:05

Россияне обстреляли ТЭС: без электроэнергии 445 населенных пунктов

12:41

РФ устраивает по 80 штурмов: генерал ВСУ назвал самые "горячие" точки фронта

12:37

Киевстар заработал, но проблемы еще не закончились: известны подробности

12:35

Взорвали грузовой поезд россиян: детали дерзкой операции партизан в Мелитополе

12:33

Путин размечтался о прекращении помощи Украине: в США устроили ему разнос

Реклама
12:19

Церковный праздник 16 декабря: что запрещено в день памяти блаженной Феофании и пророка Агея

12:19

В Минобороны продолжается процесс очистки

12:08

Только люди с очень высоким IQ смогут найти число "580" - сложная оптическая иллюзия

12:01

Шольц придумал хитрый трюк, чтобы обойти вето Орбана в ЕС в отношении Украины - СМИ

11:54

Favbet Foundation передали подразделению "Киянина" бус для выполнения задач на передовой

11:38

Цирк от РФ в оккупации: на "выборах Путина" разрешат голосовать без паспорта – ВСУ

11:27

50 миллиардов евро для Украины: стало известно, когда пройдет повторное голосование ЕС

11:20

Жесткая "модняшка-няшка": дочь Лорак с ограниченным словарным запасом показала шоппинг с мамой-предательницейВидео

11:18

"Прячутся под телами погибших": военный ВСУ описал страшные бои за Авдеевку

10:55

"Ее невозможно удивить деньгами": Ротару ни за какие деньги не выступит в РФ

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять