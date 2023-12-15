Будут угрожать ВСУ: военный эксперт назвал основную задачу россиян на зиму

Контроль 55% территории Донетчины ВСУ является личным и военно-политическим поражением для российского режима.

https://glavred.info/ukraine/budut-ugrozhat-vsu-voennyy-ekspert-nazval-osnovnuyu-zadachu-rossiyan-na-zimu-10525442.html Ссылка скопирована

Эксперт назвал основную задачу россиян / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 115-я ОБрТрО

Основной задачей оккупантов является прорыв не на Купянск, а в район Изюма. Там враг может создать ударную группировку, которая потенциально будет угрожать флангам ВСУ в Донецкой области. Такое мнение высказал военный эксперт и сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев в эфире "Эспрессо".

Он подчеркнул, что центр внимания российской оккупационной армии сосредоточен на Купянско-Лиманском направлении, где скоплено около 120 тысяч человек и 1300 единиц бронетехники. Это число значительно превышает численность оккупантов на других направлениях, что свидетельствует о больших усилиях врага именно здесь.

"Купянско-Лиманское направление - это центр усилий российской оккупационной армии, которая сосредоточила там до 120 тыс. личного состава и 1300 единиц бронетехники. Для сравнения на Авдеевском направлении у врага 50 тыс. воинов, примерно аналогичная ситуация на Бахмутском направлении, а Запорожское направление перекрывает до 75 тыс. российских оккупантов", - сказал Снегирев.

видео дня

Военный эксперт считает, что более важным является прорыв в район Изюма, поскольку это позволит создать опасную группировку, которая сможет повлиять на фланги ВСУ, сконцентрированные в Донецкой области.

Эксперт отметил, что города Славянск и Краматорск стали целями для захвата россиян. Он также отметил значение событий в районе Изюма, как важном элементе планирования зимней кампании российской армии.

"И те события, которые происходят сейчас на Купянско-Лиманском направлении, нельзя отделять отдельно Купянский и Лиманский. Это свидетельствует о том, что оккупанты поставили целью полную оккупацию Донецкой области. По моему мнению, это и является планом зимней кампании армии РФ. Напомню, что ВСУ контролирует 55% территории Донецкой области. А вот это и является личным и военно-политическим поражением российского диктатора, который 30 сентября 2022 года подписал указ о включении так называемой ДНР в состав РФ в рамках админграниц Донецкой области. Соответственно, оккупационная армия не выполнила даже первого этапа так называемой СВО", - добавил Дмитрий Снегирев.

По его словам, контроль 55% территории Донетчины ВСУ является личным и военно-политическим поражением для российского режима, пытающегося оккупировать область.

Ситуация на Купянско-Лиманском направлении

Как ранее сообщал Главред, на Лиманском направлении украинские военные выбили оккупантов из западных окраин Сергеевки. Отмечается, что оккупанты пытаются восстановить утраченные позиции, однако украинские защитники не допускают этого.

Напомним, глава Кремля Владимир Путин требует от военного руководства России захватить города Авдеевка и Купянск. Такую задачу Путин поставил перед президентскими "выборами", которые планируются на март 2024 года.

Также россияне продолжают свои попытки прорвать оборону Вооруженных сил Украины в районе Купянска, пытаясь захватить этот стратегически важный город. Враг не отказывается от планов по повторной оккупации Купянска и пытается выйти на рубежи Синьковки для создания плацдарма для дальнейшего наступления на город.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.