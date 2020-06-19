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Украина полностью открыла наземные границы: какие пункты пропуска работают

Граждане могут беспрепятственно попасть из Украины во все страны Европы.

19 июня 2020, 17:31
Граница ЕС
Граница с ЕС отныне открыта / Reuters

В Украине начали работу все пункты пропуска на границе со странами Евросоюза и Молдовой.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, функционируют пункты пропуска, где возобновили работу смежные стороны.

"На этой неделе возобновилась работа двух пунктов пропуска после соответствующих решений властей соседних стран. Так, с 16 июня в пункте пропуска Шегини, что на границе с Польшей, снова начали пропускать автотранспорт, а с 17 июня появилась возможность пересекать украинско-румынскую границу в пункте пропуска Солотвино", - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе уточнили, что граждане могут пересечь границу абсолютно на всех пунктах пропуска, где смежные стороны уже открыли границы и свободно пропускают людей. По мере того, как соседние страны будут открывать границы, станет возможным и пересечение с территории Украины.

Как ранее сообщалось, Кабинет министров принял решение об открытии пунктов пропуска на границе с Россией и Беларусью. По информации, будут возобновлены пешеходное и автомобильное сообщения в пунктах пропуска Дольск и Вильча.

Напомним, с 15 июня Украина возобновила международное авиасообщение. Аэропорт Борисполь уже принял первый авиарейс Минск - Киев. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

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