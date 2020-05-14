Украина попала в скандал из-за 46 суррогатных младенцев в отеле

46 малышей ждут иностранных маму и папу / Фото: Facebook/Людмила Денисова

В Киеве в отеле Венеция сейчас находятся 46 младенцев, которые рождены украинскими суррогатными матерями для иностранных родителей, и не могут покинуть Украину в связи с пандемией коронавируса.

На эту проблему обратила внимание уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, о чем сообщила в Facebook.

"Это свидетельствует о том, что государством не предпринимаются все необходимые меры по защите прав детей и достойное отношение к ним, а Украина становится страной-донором рождения для иностранцев детей, судьбу которых она не может проконтролировать", — отметила чиновник

По словам омбудсмена, суррогатное материнство приобрело в Украине настолько угрожающие масштабы, что стало настоящей проблемой. Она полагает, что правоохранительные органы должны отреагировать на происходящее, а законодатели принять меры для предупреждения.

"Обращаюсь к Национальной полиции Украины, Министерству здравоохранения Украины и Министерству социальной политики Украины с требованием о немедленном реагировании на ситуацию, возникшую вокруг детей, рожденных с помощью суррогатного материнства, объединения усилий для неотложного совершенствования законодательства в части применения репродуктивных технологий суррогатного материнства для иностранцев и недопущения бесконтрольного вывоза детей за границу", — резюмировала она.

Денисова полагает, что дети стали в Украине товаром, который выгодно продают за границу.

Как ранее сообщалось, в одной из клиник Киева наладили схему по торговле младенцами от суррогатных матерей за границу.