Украина провела обмен телами погибших военных с РФ

ВСУ / УНИАН

Украина и Россия провели обмен телами погибших военных по формуле "160 на 160".

Как сообщаетМинистерство реинтеграции временно оккупированных территорий, обмен произошел еще 2 июня.

"2 июня на линии фронта в Запорожской области состоялся обмен телами погибших военных между Украиной и Россией", - говорится в сообщении.

В результате переговоров с участием уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, была достигнута договоренность об обмене телами по формуле "160 на 160"".

"Операция проводилась Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и другими силовыми структурами Украины", - добавили в сообщении.

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Война в Украине

2 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ежедневно в боях на Донбассе гибнут до 100 людей и около 500 получают ранения.

Как подчеркнул он в ходе международного форума по безопасности GLOBSEC, на Харьковском направлении у ВСУ есть "мощные шаги вперед", а "на востоке нашего государства – очень сложная ситуация".

Ранее премьер Денис Шмыгаль заявил о том, что количество гражданских жертв в результате войны России против Украины в десятки раз превышает число жертв среди военных.

Он добавил, что число погибших мирных жителей Украины свидетельствует о военных преступлениях российской армии.

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