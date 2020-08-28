Украина рискует лишиться НАБУ и Антикоррупционного суда: что известно

Почему Украина рискует лишиться НАБУ и Антикоррупционного суда / УНИАН

В Конституционном суде открыто производство по поводу, не противоречит ли нормам Конституции Украины создание Национального антикоррупционного бюро и Высшего антикоррупционного суда в Украине.

Соответствующее представление подали в КСУ народные депутаты, имена которых не называются, сообщает Укринформ со ссылкой на источник в суде.

Уже известно, что рассматриваться дела будут в форме устных слушаний. Это значит, что заседания будут открытыми. Пригласить на них планируется руководителей всех правоохранительных органов.

Напомним, назначение Артема Сытника директором НАБУ было признано неконституционным, сообщили СМИ. Официально решение КСУ будет объявлено в ближайшее время.

Кроме того, другой источник сообщил, что отдельные нормы карантина также признаны неконституционными. Среди прочего признаны неконституционными ограничения Кабмина по ограничению заработных плат чиновников и судей на время карантина.

Ранее юрист объяснил, можно ли будет оспорить карантин после решения КСУ. По мнению юриста Ростислава Кравца, решение КСУ вступает в законную силу с момента его оглашения и не влияет на правоотношения, которые были до этого.