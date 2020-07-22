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Украина с 1 августа вводит безвиз с рядом государств: назван список стран

Иностранцы могут находиться на территории Украины до 90 дней.

22 июля 2020, 13:04
Зеленский
Зеленский подписал соответствующий указ 21 июля / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому официальный Киев вводит безвизовый режим для граждан шести государств, среди которых Австралия, Новая Зеландия, Бахрейн, Кувейт, Оман и Саудовская Аравия.

Об этом идет речь в указе гаранта, опубликованном на сайте главы Украинского государства.

Безвизовый режим начнет действовать с 1 августа 2020 года.

Гражданам каких стран больше не нужна виза

  • Австралии
  • Новой Зеландии
  • Королевства Бахрейн
  • Государства Кувейт
  • Султаната Оман
  • Королевства Саудовская Аравия

В указе подчеркивается, что граждане вышеуказанных государств будут иметь право на нахождение на территории Украины 90 дней в течение 180 дней.

Ранее Украина и Гренада оформили зеркальный безвиз, благодаря чему украинцы во время карантина могут отправиться на отдых на берега Карибского моря.Читайте такжеВ Кабмине рассказали, будет ли для Украины безвиз с ЕС после COVID-19

Ранее украинское правительство изменило критерии, по которым государство делит страны на красные и зеленые зоны. Вследствие этого решения сократился список государств, гражданам которых нужно проходить двухнедельную самоизоляцию после въезда на территорию Украины.

Тем временем в Евросоюзе рассказали, как Украина выполняет требования Брюсселя по либерализации визового режима с европейскими странами.

новости Украины безвизовый режим Владимир Зеленский
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