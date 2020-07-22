Украина с 1 августа вводит безвиз с рядом государств: назван список стран

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому официальный Киев вводит безвизовый режим для граждан шести государств, среди которых Австралия, Новая Зеландия, Бахрейн, Кувейт, Оман и Саудовская Аравия.
Об этом идет речь в указе гаранта, опубликованном на сайте главы Украинского государства.
Безвизовый режим начнет действовать с 1 августа 2020 года.
Гражданам каких стран больше не нужна виза
- Австралии
- Новой Зеландии
- Королевства Бахрейн
- Государства Кувейт
- Султаната Оман
- Королевства Саудовская Аравия
В указе подчеркивается, что граждане вышеуказанных государств будут иметь право на нахождение на территории Украины 90 дней в течение 180 дней.
Ранее Украина и Гренада оформили зеркальный безвиз, благодаря чему украинцы во время карантина могут отправиться на отдых на берега Карибского моря.Читайте такжеВ Кабмине рассказали, будет ли для Украины безвиз с ЕС после COVID-19
Ранее украинское правительство изменило критерии, по которым государство делит страны на красные и зеленые зоны. Вследствие этого решения сократился список государств, гражданам которых нужно проходить двухнедельную самоизоляцию после въезда на территорию Украины.
Тем временем в Евросоюзе рассказали, как Украина выполняет требования Брюсселя по либерализации визового режима с европейскими странами.