Украина ввела санкции против российских предприятий и граждан РФ

В санкционный список также попали юридические лица, зарегистрированные в Крыму.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против ряда российских компаний.
В санкционный список также попали юридические лица, зарегистрированные в Крыму.
Кроме того, Зеленский ввел персональные санкции в отношении участников выборов в Госдуму в аннексированном Крыму, а также членов территориальных избирательных комиссий региона.
Соответствующий указ главы государства во вторник обнародован на официальном сайте Офиса президента.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 октября 2021 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", — говорится в тексте указа.
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В документе содержатся фамилии 33 кандидатов в депутаты от различных российских политических партий и самовыдвиженцев, 54 членов комиссий Крыма, шести сотрудников ФСБ и одного гражданина Кореи. Всего 95 человек.
Кто попал под санкции СНБО
- Завод судовой светотехники "Маяк" (регистрация в оккупированном Севастополе)
- Амурский судостроительный завод (Комсомольск-на-Амуре, Российская Федерация)
- Казанский государственный казенный пороховой завод (Казань, Российская Федерация)
- Zasshid PTE. LTD (Сингапур)
- Акционерное общество "Центр судоремонта "Звездочка" (Северодвинск, Российская Федерация)
- Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (Калининград, Российская Федерация)
- Частное акционерное общество "Морской реестр судоходства в Украине" (Одесса, Украина)
Как ранее сообщал Главред, последний раз Совет нацбезопасности вводил санкции 20 августа – в частности, против блогера Анатолия Шария и его жены Ольги Шарий, народного депутата Андрея Деркача, главного редактора Страны Игоря Гужвы и против самого издания.
Также СНБО принял решение ввести ограничительные меры против Медведчука и его супруги – телеведущей Оксаны Марченко - за финансирование терроризма.