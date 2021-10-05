Украина ввела санкции против российских предприятий и граждан РФ

Владимир Зеленский / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против ряда российских компаний.

В санкционный список также попали юридические лица, зарегистрированные в Крыму.

Кроме того, Зеленский ввел персональные санкции в отношении участников выборов в Госдуму в аннексированном Крыму, а также членов территориальных избирательных комиссий региона.

Соответствующий указ главы государства во вторник обнародован на официальном сайте Офиса президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 октября 2021 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", — говорится в тексте указа.

Реклама

Читайте такжеЗеленский созывает срочное заседание СНБО: готовят введение новых санкций

В документе содержатся фамилии 33 кандидатов в депутаты от различных российских политических партий и самовыдвиженцев, 54 членов комиссий Крыма, шести сотрудников ФСБ и одного гражданина Кореи. Всего 95 человек.

Кто попал под санкции СНБО

Завод судовой светотехники "Маяк" (регистрация в оккупированном Севастополе)

Амурский судостроительный завод (Комсомольск-на-Амуре, Российская Федерация)

Казанский государственный казенный пороховой завод (Казань, Российская Федерация)

Zasshid PTE. LTD (Сингапур)

Акционерное общество "Центр судоремонта "Звездочка" (Северодвинск, Российская Федерация)

Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь" (Калининград, Российская Федерация)

Частное акционерное общество "Морской реестр судоходства в Украине" (Одесса, Украина)

Как ранее сообщал Главред, последний раз Совет нацбезопасности вводил санкции 20 августа – в частности, против блогера Анатолия Шария и его жены Ольги Шарий, народного депутата Андрея Деркача, главного редактора Страны Игоря Гужвы и против самого издания.

Также СНБО принял решение ввести ограничительные меры против Медведчука и его супруги – телеведущей Оксаны Марченко - за финансирование терроризма.