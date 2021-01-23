Украина выходит из жесткого карантина: Шмыгаль рассказал о новых запретах

Шмыгаль напомнил о карантинных запретах.
С 25 января в Украине заканчивается локдаун и по всей стране будут действовать ограничения, которые были в декабре 2020 года.
"Украина выходит из усиленного карантина 25 января. Мы возвращаемся к тем ограничениям, действовавшим в декабре 2020 года. Эпидемиологи фиксируют стабилизацию ситуации с заболеваемостью", - написал премьер-министр Денис Шмыгаль в Тelegram.
Шмыгаль также отметил, что выход из усиленного карантина не означает, что вирус исчез, поэтому остаются требования по масочному режиму, социальной дистанции и дезинфекции.
Что запрещается с 25 января:
- проведение утренников в образовательных учреждениях;
- проведение банкетов;
- работа кинотеатров с числом зрителей в зале более 50% от мест;
- работа кафе и ресторанов с 23:00 до 07:00;
- работа спортзалов, если число посетителей на 20 кв. метров больше одного человека.
Также продолжает действовать масочный режим, а на улице необходимо иметь при себе документы.
При этом глава Минздрава Максим Степанов накануне заявил, что в Украине могут пересмотреть условия карантина и снова ввести разделение на зоны - зеленая, желтая, оранжевая, красная.
По словам Степанова, это зависит от количества заболевших. Также планируется продлить действие адаптивного карантина до конца марта.
Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- О введении на территории Украины усиленного карантина на период с 8 по 24 января было объявлено 9 декабря прошлого года. Правительство приняло такое решение в связи с намерением не допустить начала второй волны COVID-19 в стране.
- Кабинет министров также продлил общенациональный карантин в Украине до 1 марта 2021 года.
- В период жесткого карантина в стране запрещена работа кафе, ресторанов, учебных заведений (кроме садиков), рынков непродовольственных товаров, торгово-развлекательных центров и ряда предприятий.
- В Минобразования заявили, что с 25 января государство возвращается в к ограничениям оранжевой карантинной зоны. Ученики смогут вернуться в школу. Возобновится обучение в университетах и профтехучилищах, которые можно будет посещать группами не более 20 человек.