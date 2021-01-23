Украина выходит из жесткого карантина: Шмыгаль рассказал о новых запретах

Украина выходит из усиленного карантина / УНИАН

С 25 января в Украине заканчивается локдаун и по всей стране будут действовать ограничения, которые были в декабре 2020 года.

"Украина выходит из усиленного карантина 25 января. Мы возвращаемся к тем ограничениям, действовавшим в декабре 2020 года. Эпидемиологи фиксируют стабилизацию ситуации с заболеваемостью", - написал премьер-министр Денис Шмыгаль в Тelegram.

Шмыгаль также отметил, что выход из усиленного карантина не означает, что вирус исчез, поэтому остаются требования по масочному режиму, социальной дистанции и дезинфекции.

Что запрещается с 25 января:

проведение утренников в образовательных учреждениях;

проведение банкетов;

работа кинотеатров с числом зрителей в зале более 50% от мест;

работа кафе и ресторанов с 23:00 до 07:00;

работа спортзалов, если число посетителей на 20 кв. метров больше одного человека.

Также продолжает действовать масочный режим, а на улице необходимо иметь при себе документы.

При этом глава Минздрава Максим Степанов накануне заявил, что в Украине могут пересмотреть условия карантина и снова ввести разделение на зоны - зеленая, желтая, оранжевая, красная.

По словам Степанова, это зависит от количества заболевших. Также планируется продлить действие адаптивного карантина до конца марта.

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