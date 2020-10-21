Украинца приговорили к 4 годам тюрьмы за публикации о "российском Крыме"

По данным прокуратуры, мужчина размещал на своей странице в Facebook "публикации с призывами к поддержке оккупационной политики РФ".
53-летнего жителя Херсона приговорили к 4 годам тюрьмы за публикации о "российском Крыме" в социальной сети Facebook. Сообщается, что Херсонский городской суд вынес обвинительный приговор по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украине.
По данным Херсонской областной прокуратуры, мужчина размещал на своей странице в Facebook "публикации деструктивного характера, с призывами к поддержке оккупационной политики Российской Федерации, аннексии Автономной Республики Крым и популяризации военной агрессии на востоке Украины".
"С учетом того, что осужденный ранее не привлекался к уголовной ответственности, совершил впервые преступление средней тяжести, безоговорочно признал свою вину и содействовал следствию в установлении фактических обстоятельств, судом назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с применением положений ст. 75 УПК Украины относительно освобождения от отбывания наказания с испытательным сроком 2 года", – говорится в сообщении.
Оккупация Крыма
- Россия оккупировала Крым 2014 году. 16 марта прошел незаконный референдум о статусе полуострова. По его результатам, якобы 96,77% из проголосовавших высказались за переход полуострова в состав России.
- 18 марта президент России Владимир Путин официально заявил о начале процесса присоединения Крыма и Севастополя к России.
- В Украине же власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.