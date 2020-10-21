Украинца приговорили к 4 годам тюрьмы за публикации о "российском Крыме"

Суд вынес приговор украинцу за публикации о "российском Крыме" / УНИАН

53-летнего жителя Херсона приговорили к 4 годам тюрьмы за публикации о "российском Крыме" в социальной сети Facebook. Сообщается, что Херсонский городской суд вынес обвинительный приговор по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украине.

По данным Херсонской областной прокуратуры, мужчина размещал на своей странице в Facebook "публикации деструктивного характера, с призывами к поддержке оккупационной политики Российской Федерации, аннексии Автономной Республики Крым и популяризации военной агрессии на востоке Украины".

"С учетом того, что осужденный ранее не привлекался к уголовной ответственности, совершил впервые преступление средней тяжести, безоговорочно признал свою вину и содействовал следствию в установлении фактических обстоятельств, судом назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с применением положений ст. 75 УПК Украины относительно освобождения от отбывания наказания с испытательным сроком 2 года", – говорится в сообщении.

Оккупация Крыма