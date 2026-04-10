Украинцев будут готовить к нацсопротивлению независимо от пола: подписан закон

Кратко:
- Зеленский подписал закон о подготовке граждан к нацсопротивлению
- Практическая часть обучения будет включать, в частности, стрельбы
Украинские школьники и студенты, независимо от пола, будут изучать дисциплину "Основы национального сопротивления", в том числе будут учиться стрелять из огнестрельного оружия. Об этом говорится в сообщении Верховной Рады Украины в Telegram.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отдельных вопросах подготовки граждан к национальному сопротивлению (№ 4826-ІХ).
Документ вводит новую модель подготовки, которая интегрируется в образовательный процесс на всех уровнях – от среднего до высшего образования.
Изменения предусматривают внедрение дисциплины "Основы национального сопротивления", создание специальных центров подготовки и регламентируют использование огнестрельного оружия для выполнения практических упражнений.
Документ предусматривает изменение подхода к подготовке граждан. Вместо базовой общевойсковой подготовки предлагается внедрить комплексную систему подготовки к национальному сопротивлению.
Практическая часть обучения будет включать, в частности, стрельбы. Их планируют проводить на полигонах Вооруженных Сил Украины, сертифицированных стрельбищах и с помощью современных интерактивных тренажеров.
Лица, чье вероучение не позволяет пользоваться оружием, смогут заменить "оружейные" модули курса другими составляющими подготовки. Лица с инвалидностью или те, кто утратил трудоспособность, будут освобождены от практических занятий.
Документ также четко определяет полномочия органов власти по организации и обеспечению подготовки граждан к национальному сопротивлению.
Верховная Рада приняла законопроект №15110, предусматривающий продолжение уплаты военного сбора после завершения или отмены военного положения.
Верховная Рада приняла закон, который ужесточает ограничения для должников и переводит процесс взыскания долгов в автоматизированный формат. Закон направлен на упрощение исполнительного производства через цифровизацию и расширение функционала автоматизированной системы исполнительного производства.
25 марта Верховная Рада приняла закон №13155, освобождающий собственников поврежденного или разрушенного жилья от оплаты услуг по управлению многоквартирным домом. За решение проголосовали 308 депутатов.
Об источнике: Верховная Рада Украины
Верховная Рада Украины (ВРУ) - единственный законодательный орган государственной власти Украины, который имеет коллегиальное строение и состоит из 450 народных депутатов Украины, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия.
