Украинцев будут готовить к нацсопротивлению независимо от пола: подписан закон

https://glavred.info/ukraine/ukraincev-budut-gotovit-k-nacsoprotivleniyu-nezavisimo-ot-pola-podpisan-zakon-10755674.html Ссылка скопирована

Украинцев будут готовить к нацсопротивлению

Кратко:

Зеленский подписал закон о подготовке граждан к нацсопротивлению

Практическая часть обучения будет включать, в частности, стрельбы

Украинские школьники и студенты, независимо от пола, будут изучать дисциплину "Основы национального сопротивления", в том числе будут учиться стрелять из огнестрельного оружия. Об этом говорится в сообщении Верховной Рады Украины в Telegram.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отдельных вопросах подготовки граждан к национальному сопротивлению (№ 4826-ІХ).

видео дня

Документ вводит новую модель подготовки, которая интегрируется в образовательный процесс на всех уровнях – от среднего до высшего образования.

Изменения предусматривают внедрение дисциплины "Основы национального сопротивления", создание специальных центров подготовки и регламентируют использование огнестрельного оружия для выполнения практических упражнений.

Документ предусматривает изменение подхода к подготовке граждан. Вместо базовой общевойсковой подготовки предлагается внедрить комплексную систему подготовки к национальному сопротивлению.

Практическая часть обучения будет включать, в частности, стрельбы. Их планируют проводить на полигонах Вооруженных Сил Украины, сертифицированных стрельбищах и с помощью современных интерактивных тренажеров.

Лица, чье вероучение не позволяет пользоваться оружием, смогут заменить "оружейные" модули курса другими составляющими подготовки. Лица с инвалидностью или те, кто утратил трудоспособность, будут освобождены от практических занятий.

Документ также четко определяет полномочия органов власти по организации и обеспечению подготовки граждан к национальному сопротивлению.

Об источнике: Верховная Рада Украины Верховная Рада Украины (ВРУ) - единственный законодательный орган государственной власти Украины, который имеет коллегиальное строение и состоит из 450 народных депутатов Украины, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред