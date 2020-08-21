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Украинские шахтеры ответили на заявление Лукашенко о заработках

21 августа 2020, 23:40

В профсоюзе заверили, что горняки не поедут работать в Беларусь.

Шахтеры, горняки
Украинские шахтеры ответили Лукашенко / УНИАН

Сотрудники украинских угольных шахт не намерены ехать в Беларусь на заработки и заменить там протестующих беларусов, как об этом ранее заявлял Александр Лукашенко.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко во время визита на агрокомбинат "Дзержинский" позволил себе угрожать бастующим тем, что на рабочие места протестующих приедут "безработные шахтеры из Украины"... Шахтеры - одна из самых солидарных каст в мире. Уверяю, что никто из украинских шахтеров не собирается ехать в Беларусь, чтобы выступить в качестве штрейкбрехеров!" – написал председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Facebook.

По словам лидера профсоюзов, шахтеры Украины обращаются к своим белорусским коллегам со словами поддержки и требуют от Лукашенко не упоминать профессию украинских горняков в своих политических интересах.

Напомним, накануне Лукашенко пригрозил заменить бастующих шахтеров украинскими горняками.

Ранее Украина решила приостановить безвиз с Беларусью. Речь идет о частичном приостановлении соглашения между Кабмином Украины и правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан.

Как сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы, с 1 сентября 2020 украинцам для въезда в Беларусь понадобится загранпаспорт.

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