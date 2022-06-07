Украинский пограничник 2 года "сливал" РФ данные о наших военных: предателя поймали

Украинский пограничник 2 года "сливал" РФ данные об украинских военных / СБУ

В Ровенской области пограничника сотрудничал с российскими оккупантами, передавая им информацию о наших военных и нацгвардийцах.

Следствие установило, что мужчину завербовали, когда он работал в группе комплектования пограничного отряда. Злоумышленник сотрудничал с офицером запаса Вооруженных cил России, сообщили в Ровенской областной прокуратуре.

Он собирал и передавал персональную информацию об отборе кандидатов на военную службу в пограничный отряд. Кроме того, в 2020-2021 годах пограничник передавал другому экс-военному государству-оккупанту информацию о высокопоставленных офицерах Национальной гвардии Украины. По данным следствия, для их дальнейшей ликвидации.

Еще до начала полномасштабного российского вторжения "инициативно установил связь с представителями вооруженных сил страны оккупантов, которым помогал в проведении подрывной деятельности против Украины", уточнили в Управлении СБУ в Ровенской области.

Читайте также"Пусть смерть вас скорее встретит": Катя Осадчая жестко обратилась к предателям родины"С этой целью он скопировал служебную информацию одной из военных структур Украины и предоставил удаленный доступ к ней российским агрессорам. Во время проведения обысков контрразведчики изъяли боеприпасы, мобильный телефон, ноутбук и бумажные носители информации", — говорится в сообщении.

Ранее в Северодонецке Луганской области священник Украинской православной церкви Московского патриархата передавал российским оккупантам информацию о дислокации украинских военных.

Также мы сообщали, что служители церквей московского патриархата во время оккупации населенных пунктов Киевской области встречали захватчиков с иконами, занимались российской пропагандой и даже похищали людей. В Украине начали расследовать данные преступления. Всего по стране было открыто более 10 уголовных производств по статье о предательстве Родины.

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