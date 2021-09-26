Украину накрыл вал смертности: 100 тысяч "добавочных" случаев за 11 месяцев – аналитик

В Украине оценили рост добавочных смертей / УНИАН

По оценке Государственной службе статистики в Украине за последние 11 месяцев оказалось 99 819 добавочных смертей.

Статистка приведена на основе сравнения нынешней смертности с данными пятилетнего периода средней статистики, рассказал в Facebook аналитик Евгений Истребин.

Он отмечает, что по данным Госстата, больше половины дополнительных смертей пришлись на коронавирус. "К Ковиду отнесли только 54992 смертельных случая", - пояснил он.

/ Facebook Е.Истребина

Истребин добавил, что остальные смертельные случаи – 44 827 – произошли по другим причинам.

/ Facebook Е.Истребина

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 4647 человек. Из них детей - 448, медработников - 57. При этом в больницы госпитализированы 2325 человек.

За сутки 25 сентября в Украине умерли 69 человек. В то же время выздоровело 983 человека.