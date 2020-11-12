Укрзализныця идет на жесткие меры из-за карантина: названы главные правила

В Укрзализныце приняли решение об увеличении количества военизированной охраны.
В компании Укрзализныця рассказали о мероприятиях в связи с введением в Украине новых карантинных ограничений.
Как сообщили в пресс-службе компании, было принято решение об увеличении количества военизированной охраны для дополнительного контроля в электричках.
В Укрзализныце при этом поддержали решение правительства не прекращать работу общественного транспорта, несмотря на усиление карантина.
В сообщении подчеркивается, что в пригородном сообщении мониторят наиболее нагруженные направления, а также увеличивают количество проводников и работников военизированной охраны для контроля.
В Укрзализные также назвали основные правила, которые действуют в поездах:
- строго соблюдается масочный режим сотрудников;
- осуществляется температурный скрининг;
- проводится дезинфекция подвижного состава после и до каждого рейса;
- контролируется наличие масок у пассажиров.
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Карантин выходного дня в Украине:
- Кабинет министров в среду, 11 ноября, принял решение о введении в Украине карантина выходного дня. По субботам и воскресеньям, с 14 ноября, в стране не будут работать кафе, рестораны, торгово-развлекательные центры и непродовольственные магазины.
- Согласно источникам СМИ в Минздраве, карантин выходного дня могут продлить до 31 декабря. Сообщается, что такое решение уже принято и ожидает документального оформления.
- Правительство также изменило карантинный режим. Власти отказались от разделения страны по эпидемиологическим зонам и обновили ряд профилактических правил.
Автор: Алексей Тычина