Укрзализныця идет на жесткие меры из-за карантина: названы главные правила

Увеличивается число работников военизированной охраны в поездах / УНИАН

В компании Укрзализныця рассказали о мероприятиях в связи с введением в Украине новых карантинных ограничений.

Как сообщили в пресс-службе компании, было принято решение об увеличении количества военизированной охраны для дополнительного контроля в электричках.

В Укрзализныце при этом поддержали решение правительства не прекращать работу общественного транспорта, несмотря на усиление карантина.

В сообщении подчеркивается, что в пригородном сообщении мониторят наиболее нагруженные направления, а также увеличивают количество проводников и работников военизированной охраны для контроля.

В Укрзализные также назвали основные правила, которые действуют в поездах:

строго соблюдается масочный режим сотрудников;

осуществляется температурный скрининг;

проводится дезинфекция подвижного состава после и до каждого рейса;

контролируется наличие масок у пассажиров.

Читайте такжеЕще один областной центр Украины взбунтовался против карантина

Карантин выходного дня в Украине: