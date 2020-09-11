Укрзализныця закрыла продажу билетов с шести станций: откуда не смогут уехать пассажиры

Закрывается продажа билетов с шести станций / УНИАН

С понедельника, 14 сентября, акционерная компания Укрзализныця закроет продажу билетов с шести железнодорожных станций.

Как сообщает пресс-служба Укрзализныци, ограничение принято по решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что решение о продаже железнодорожных билетов касается следующих станций:

Нежин (Черниговская область);

Носовка (Черниговская область);

Волочиск (Хмельницкая область);

Чоп (Закарпатская область);

Ларга (Ивано-Франковская область);

Славута-1 (Хмельницкая область).

Кроме того, также принято решение о том, что продажа билетов будет закрыта на следующие поезда:

№ 81/82 Киев – Ужгород;

№ 136/135 Снятин - Одесса – Черновцы;

№ 122/121 Николаев – Ровно;

№ 88/87 Ковель – Новоалексеевка;

№ 108/107 Одесса – Ужгород;

№ 110/109 Львов – Херсон;№ 779/780 Сумы - Киев, Винница;

№ 786/785 Киев – Шостка;

№ 774/773 Киев – Шостка;

№ 45/46 Ужгород – Лисичанск;

№ 98/97 Ковель – Киев;

№ 43/44 Галич - Киев — Ивано-Франковск;

№ 601/602 Львов – Тячев;

№ 117/118 Киев — Черновцы.

"До урегулированию ситуации указанные поезда проследуют через станции Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга, Славута-1 без посадки пассажиров. Высадка будет проводиться в установленном порядке. В случае отказа пассажира от поездки до отправления поезда и не позднее одного часа после его отправления со станции, указанной в проездном документе, возврат платежей за такие проездные документы проводится в полном объеме пунктами продажи или через электронные каналы связи в личном кабинете пользователя", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее поезда Укрзализныци вообще не останавливались в "красной" зоне карантина.

Позднее в Кабмине пошли на попятную с карантином. Пассажирским поездам Укрзализныци разрешили останавливаться в "красной зоне" для высадки пассажиров, но посадка на этих остановках запрещена.