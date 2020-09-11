Укрзализныця закрыла продажу билетов с шести станций: откуда не смогут уехать пассажиры

Продажа билетов будет закрыта на ряд поездов.
С понедельника, 14 сентября, акционерная компания Укрзализныця закроет продажу билетов с шести железнодорожных станций.
Как сообщает пресс-служба Укрзализныци, ограничение принято по решению Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что решение о продаже железнодорожных билетов касается следующих станций:
- Нежин (Черниговская область);
- Носовка (Черниговская область);
- Волочиск (Хмельницкая область);
- Чоп (Закарпатская область);
- Ларга (Ивано-Франковская область);
- Славута-1 (Хмельницкая область).
Кроме того, также принято решение о том, что продажа билетов будет закрыта на следующие поезда:
- № 81/82 Киев – Ужгород;
- № 136/135 Снятин - Одесса – Черновцы;
- № 122/121 Николаев – Ровно;
- № 88/87 Ковель – Новоалексеевка;
- № 108/107 Одесса – Ужгород;
- № 110/109 Львов – Херсон;№ 779/780 Сумы - Киев, Винница;
- № 786/785 Киев – Шостка;
- № 774/773 Киев – Шостка;
- № 45/46 Ужгород – Лисичанск;
- № 98/97 Ковель – Киев;
- № 43/44 Галич - Киев — Ивано-Франковск;
- № 601/602 Львов – Тячев;
- № 117/118 Киев — Черновцы.
"До урегулированию ситуации указанные поезда проследуют через станции Нежин, Носовка, Волочиск, Чоп, Ларга, Славута-1 без посадки пассажиров. Высадка будет проводиться в установленном порядке. В случае отказа пассажира от поездки до отправления поезда и не позднее одного часа после его отправления со станции, указанной в проездном документе, возврат платежей за такие проездные документы проводится в полном объеме пунктами продажи или через электронные каналы связи в личном кабинете пользователя", - говорится в сообщении.
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Напомним, ранее поезда Укрзализныци вообще не останавливались в "красной" зоне карантина.
Позднее в Кабмине пошли на попятную с карантином. Пассажирским поездам Укрзализныци разрешили останавливаться в "красной зоне" для высадки пассажиров, но посадка на этих остановках запрещена.