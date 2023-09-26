Умеров о гибели командующего Черноморским флотом: 'Если мертв - хорошо для всех'

Если командующий Черноморским флотом России мертв, "это хорошая новость для всех", заявил в комментарии CNN министр обороны Рустем Умеров.
Умеров не подтвердил и не опроверг гибель адмирала Виктора Соколова в результате удара по штабу Черноморского флота в Севастополе.
"Он находится на наших временно оккупированных территориях… его вообще там быть не должно. Так что, если он мертв, это хорошая новость для всех, что мы продолжаем деоккупацию нашей территории", - сказал Умеров.видео дня
Удар по штабу Черноморского флота в Крыму
22 сентября ВСУ мощно ударили по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе. По информации ССО, в результате "прилета" погиб сам командующий ЧФ и еще более 30 офицеров; 105 оккупантов были ранены.
Однако сегодня, 26 сентября, "живой" Виктор Козлов появился на собрании министра обороны РФ Сергея Шойгу по видеосвязи. В ССО ответили, что уточняют данные относительно результатов проведенной операции.
Это не первая атака на объекты Черноморского флота в Крыму. Известно, в частности, о подбитии подводной лодки и большого десантного корабля "Минск".
В свою очередь, представитель ВМСУ Дмитрий Плетенчук подчеркнул, что ВСУ не прекратят наносить удары по Черноморскому флоту, но это "требует средств и времени".
"Наша цель - это полное очищение нашей акватории от присутствия Черноморского флота. Потому что безопасность в этом регионе можно гарантировать только при отсутствии там фактора нестабильности - ЧФ", - пояснил Плетенчук.
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