Уничтожено ПВО, РЛС и личный состав врага: в в/ч РФ в Крыму прогремели 4 взрыва

Стали известны подробности ночного удара беспилотников по военным объектам российских оккупантов в Крыму.
В ходе атаки в Джанкое была поражена воинская часть россиян, а также ПВО, РЛС и личный состав захватчиков. Об этом сообщается в Telegram-канале Крымские партизаны.
"В Джанкое поражена военная часть. Уничтожены ПВО и РЛС россиян, а также личный состав", - говорится в сообщении.видео дня
Также публикуется видео пожара в воинской части РФ в Крыму после удара беспилотников и перехват переговоров оккупантов. Они говорят о том, что на территории в/ч прогремели 4 взрыва.
Добавим, что по заявлению коллаборанта Владимира Сальдо, в ночь на 24 ноября была предпринята одна из крупнейших попыток атак военных объектов РФ в оккупированном Крыму.
Смотрите видео - в Крыму БПЛА ударили по в/ч РФ:
Ранее в РФ пожаловались на массовую атаку дронов на Крым. Беспилотники якобы атаковали не только оккупированный Крым, но и Волгоградскую область России.
Напомним, ранее воины ГУР ударили по редкой радиолокационной станции в Белгородской области. В результате удара станция была повреждена и выведена из строя, а личный состав врага понес потери.
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