УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Уничтожено ПВО, РЛС и личный состав врага: в в/ч РФ в Крыму прогремели 4 взрыва

Алексей Тесля
24 ноября 2023, 11:26
Оккупанты жалуются на одну из крупнейших попыток атак военных объектов РФ в оккупированном Крыму.
Screenshot
В Джанкое ударили по территории в/ч РФ / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay, скриншот

Стали известны подробности ночного удара беспилотников по военным объектам российских оккупантов в Крыму.

В ходе атаки в Джанкое была поражена воинская часть россиян, а также ПВО, РЛС и личный состав захватчиков. Об этом сообщается в Telegram-канале Крымские партизаны.

"В Джанкое поражена военная часть. Уничтожены ПВО и РЛС россиян, а также личный состав", - говорится в сообщении.

видео дня

Также публикуется видео пожара в воинской части РФ в Крыму после удара беспилотников и перехват переговоров оккупантов. Они говорят о том, что на территории в/ч прогремели 4 взрыва.

Добавим, что по заявлению коллаборанта Владимира Сальдо, в ночь на 24 ноября была предпринята одна из крупнейших попыток атак военных объектов РФ в оккупированном Крыму.

Смотрите видео - в Крыму БПЛА ударили по в/ч РФ:

Screenshot
/ Скриншот

Ранее в РФ пожаловались на массовую атаку дронов на Крым. Беспилотники якобы атаковали не только оккупированный Крым, но и Волгоградскую область России.

Напомним, ранее воины ГУР ударили по редкой радиолокационной станции в Белгородской области. В результате удара станция была повреждена и выведена из строя, а личный состав врага понес потери.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине беспилотник Джанкой новости Крыма взрыв
Реклама

Главное за день

Уничтожено ПВО, РЛС и личный состав врага: в в/ч РФ в Крыму прогремели 4 взрыва

Уничтожено ПВО, РЛС и личный состав врага: в в/ч РФ в Крыму прогремели 4 взрыва

11:26 Украина
"Это хороший знак": боец ВСУ сообщил о деталях наступления на левом берегу Днепра

"Это хороший знак": боец ВСУ сообщил о деталях наступления на левом берегу Днепра

10:49 Украина
Украина получила преимущество над РФ в артиллерии, запасы России иссякли – Newsweek

Украина получила преимущество над РФ в артиллерии, запасы России иссякли – Newsweek

10:12 Украина
Все главные новости

Последние новости

11:39

Гороскоп на завтра 25 ноября 2023: Овну - риск, Стрельцу - лицемерность

11:34

Пьяное ДТП Остапа Ступки: суд вынес приговор

11:31

Квиткова ответила про новую девушку Добрынина

11:26

Эту иллюзию осилит лишь гений: нужно найти леопарда в лесу за 4 секунды

11:26

Уничтожено ПВО, РЛС и личный состав врага: в в/ч РФ в Крыму прогремели 4 взрываВидео

В случае заморозки войны ракетные удары продолжатся, через 2-3 года она вспыхнет снова – ЗагороднийВ случае заморозки войны ракетные удары продолжатся, через 2-3 года она вспыхнет снова – Загородний
11:13

У РФ не хватает снарядов на большое наступление в 2023 году - Bloomberg

11:10

Загадка для сообразительных: сможете ли вы найти бокал с напитком за 11 секунд

10:49

"Это хороший знак": боец ВСУ сообщил о деталях наступления на левом берегу Днепра

10:44

Каким украинцам совсем скоро пенсии повысят на 2,6 тысячи грн: кому готовить кошельки

Реклама
10:41

"Ненавижу эту страну": украинская гимнастка опозорилась скандальным постом о Польше

10:22

Пэрис Хилтон стала мамой во второй раз

10:12

Украина получила преимущество над РФ в артиллерии, запасы России иссякли – Newsweek

10:11

Элементарнее не бывает: участница "Мастер Шеф" поделилась рецептом сырных шариков из двух ингредиентов

09:57

Прогремели мощные взрывы: в РФ дроны ударили по в/ч с большим арсеналом оружия

09:54

"Ситуация тяжелая": россияне применили новую тактику и перешли в наступление - эксперт

09:00

Украина весной-летом 2025-го выйдет на границы 1991 года и вступит в НАТО – СвитанЭксклюзив

08:55

Будет мороз -17 и до полуметра снега: синоптик назвал даты бешеной погоды в Украине

08:54

"Опровержения не работают": Маляр высказалась о "конфликте" Зеленского с Залужным

08:30

Церковный праздник 25 ноября: что нельзя делать в день священномученика Климента

08:07

РФ ночью ударила по Украине ракетами Х-59 и дронами: подробности

Реклама
08:03

ВСУ нацелились на Бахмут и Мелитополь: идут вперед и захватывают новые рубежи

07:30

В РФ пожаловались на массовую атаку дронов на Крым: говорят, что сбили 13 БПЛА

06:45

"Это не будет ее выбор": Украина может быть втянута в мирные переговоры – глава МИД Литвы

06:30

Экономического фронта не существует и не может существоватьмнение

05:30

Как отмыть застарелый жир с решетки плиты: очень простой, но действенный способ

05:00

Нежелание Швейцарии передавать Украине немецкие Leopard 2 противоречит здравому смыслу-СМИ

04:43

Тюли станут белее снега: 5 простых и действенных советов

04:00

Когда нужно сажать тюльпаны: простой лайфхак для невероятного урожая цветов

03:35

"Сокращение помощи Украине": эксперт объяснил, чем грозит подписание Байденом временного бюджета СШАВидео

02:10

Слава Каминская на Канарах похвасталась похудением в дерзком бикини

02:05

Эксперт объяснил подоплеку недавнего визита главы Пентагона в Киев

01:40

Быстро и безопасно: 3 способа, как убрать черные точки на носу

23 ноября, четверг
23:50

Почему Россия заморозила обмен пленными: ГУР назвало несколько причин

22:28

"Но дайте мне еще неделю": Лана Дель Рей бросила жениха по странной причине

22:25

Война продолжится и в 2024 году, но запомнится кое-чем: Коваленко дал большой прогноз

22:07

"Не думаю, что контрнаступление провалилось": Глава Евросовета оценил успехи Украины

21:43

Правда ли, что кошка видит призраков, когда пугающе смотрит в пустоту

21:35

За сколько Галкин готов выступить перед россиянами - росСМИ назвали сумму

20:48

"Несет грешное": Настя Приходько разнесла Фарион с Бенюком и их роль в языковом скандале

20:45

Королевские аутсайдеры: фанаты "поймали" принца Гарри и Меган Маркл в кафе

Реклама
20:31

За минуту - 90 человек: оккупанты жалуются на мощные удары "артой" и FPV-дронами ВСУ на левом берегу

20:10

Он очень вкусный и супер бюджетный: новый рецепт салата на новогодние праздникиВидео

20:09

Как "рождаются" снежинки и почему они неповторимы: ответ вас удивит

20:09

Что делать, чтобы не било током: простые советы спасут жизнь и здоровьеВидео

19:46

NYT: Украина входит в зиму с еще более хрупкой энергосистемой, чем год назад

19:22

Не надо молчать: блокирование поляками Украины - это не дружбамнение

18:49

В Белгороде СБУ ликвидировала топ-коллаборанта, сбежавшего в Россию

18:37

Третья волна наступления на Авдеевку: РФ атакует город со всех сторон, бросает на "мясо" пехоту

18:35

Польские фермеры хотят круглосуточно блокировать границу с Украиной до января

18:19

Беглянка-"молчунья" Безрук неожиданно заговорила об Украине

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять