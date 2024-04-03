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"УССР со столицей в Харькове": генерал СБУ оценил новый "план" России

Андрей Ганчук
3 апреля 2024, 00:33
Агрессору России надо понять, что история изменилась, и харьковчане уже не те, сказал бывший заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Ягун.
Харьков, Ягун
История теперь другая, и жители Харькова уже не те - Ягун / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Facebook В. Ягун

Если Россия попробует создать так называемую УССР со столицей в Харькове, она увидит последствия. История повторится, но уже как фарс. Об этом заявил бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун.

В интервью Главреду он напомнил, как Россия в 2022 году в Украине попыталась повторить операцию Советского Союза против Чехословакии.

"Есть известное выражение о том, что история повторяется дважды: сначала как трагедия, потом - как фарс. В 2022 году россияне попытались воспроизвести в Украине события Чехословакии, когда они в 1968 году провели военно-полицейскую операцию, во время которой ворвались в страну несколькими колоннами и поставили свое правительство. Кстати, во время операции они захватили и аэродром. И уже на этот раз, в Украине, история для россиян стала кровавым фарсом", - отметил генерал.

По его словам, если РФ попробует создать "УССР со столицей в Харькове", оккупанты столкнутся с последствиями.

"Если хотят повторить историю 1918-1919 годов, когда они в противовес УНР создали, мол, первую столицу в Харькове и настоящую Украину, пусть попробуют. История теперь другая, да и харьковчане уже не те", - подчеркнул Виктор Ягун.

Смотрите видео интервью с Виктором Ягуном на Главреде:

Кто такой Виктор Ягун

Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.

Угроза наступления на Харьков – главные новости:

Россия "надеется" собрать 300 тысяч войск, чтобы провести операцию по окружению Харькова, считают аналитики американского Института изучения войны. По их оценкам, у врага нет сил для проведения подобных операций.

Харькову наступление оккупантов России не угрожают, но захватчики могут попытаться организовать военные операции на севере и востоке региона, говорится в статье Главреда. Пока у границ с Харьковской областью у врага нет группировок для реализации операции по взятию города.

У России сейчас нет военной группировки, чтобы она могла двигаться на Киев или Харьков, считает бывший командующий Сухопутными войсками США Бен Ходжес. Также американский генерал сомневается в том, есть ли у оккупантов нужная логистика.

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