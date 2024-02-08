"Увидели войну из окопа": майор ВСУ о новых именах, озвученных Зеленским

В армии должен быть постоянный рост и постоянное движение, говорит Максим Жорин.

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Максим Жорин прокомментировал кадровые инициативы президента / Коллаж: Главред, Фото: ОП, скриншот

Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин прокомментировал анонсированные президентом Владимиром Зеленским кадровые перестановки в руководстве ВСУ.

"В армии должен быть постоянный рост, должно быть постоянное движение снизу вверх. ... Полковники, молодые полковники. Те, кто увидели войну от окопа и до управления уже бригадами. Или даже сегодня у нас есть случаи, когда приходится и общими штабами, когда там уже больше, чем бригада. Вот эти люди действительно, это новое военное поколение", - подчеркнул он в интервью программе "Тема с Мосейчук".

По его словам, эти люди растут, при этом у них уже есть собственный опыт, который они получили на поле боя.

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"Это очень важно. Его не заменишь ни одной школой, ни в одном институте любой страны. И куда бы мы ни пошли, и сколько бы мы ни учились. Но то, что знают и то, что увидели командиры на поле боя сегодня за вот эти годы, то у них уже можно учиться", - подчеркнул майор.

Жорин добавил, что все перечисленные Зеленским люди являются кадровыми офицерами, и со многими из них он участвовал в боях еще с начала АТО.

Что известно о кадровых ротациях в ВСУ

Отметим, что ранее Зеленский сообщил о разговоре с бригадными генералами Андреем Игнатовым, Михаилом Драпатым, Игорем Скибюком и полковниками Павлом Палисой и Вадимом Сухаревским. По его словам, все они "рассматриваются на руководящие должности в армии".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Зеленский снял Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ. Вместо него боевыми действиями теперь будет руководить генерал Александр Сырский, который до этого командовал Восточной группировкой ВСУ.

Как подчеркнул позднее глава государства, он ждет от Сырского "реалистичный, детальный план действий ВСУ на 2024 год" с учетом имеющейся ситуации на поле боя.

Как сообщалось ранее, соцопрос на тему, как в Украине отнеслись бы к отставке Залужного, около 72% украинцев негативно восприняли бы такое решение президента Владимира Зеленского.

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