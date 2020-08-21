Ужасные боли и бесконечный кашель: Елена Зеленская рассказала о перенесенном COVID-19

Елена и Владимир Зеленские / Фото: Инстаграм

Жена президента Елена Зеленская рассказала о том, что известие о том, что она заразилась коронавирусом стало полной неожиданностью.

Как написала она в своем Instagram, у нее не было никаких симптомов болезни.

"Просто очередной тест оказался положительным. Президенту и ближайшему кругу людей, с которыми он находится в постоянном контакте, делают этот тест раз в неделю. Сейчас мне и моему сыну это уже не нужно, потому что мы переболели, и у нас есть антитела к вирусу. Пока они в достаточном количестве, по мнению врачей, снова заболеть невозможно. Но даже это не аксиома. Потому что вирус вообще нетипичный и пока неизвестно, как он будет проявлять себя в дальнейшем", - отметила она.

Супруга главы государства подчеркнула, что о болезни своего семилетнего сына она узнала в то время, как сама боролась с заболеванием.

"Когда я была "на пике" болезни (было три неприятные дня, когда я чувствовала себя действительно плохо - ужасно болела голова, добавлялся сильный бесконечный кашель), мы узнали, что у моего семилетнего Кирилла также положительный результат теста. Не могу сказать, что для меня это стало неожиданностью. Конечно, я понимала, что кто-то из семьи тоже может заразиться. К счастью, сын легко перенес болезнь, было только незначительное повышение температуры. С тех пор мы были в больнице вместе, вдвоем нам было веселее", - отметила она.

Елена Зеленская также добавила, что больше всего беспокоилась не за себя, а за близких: "Сильно переживала за здоровье людей, с которыми контактировала накануне".

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что его сын переболел китайским коронавирусом COVID-19.

Украинский лидер на брифинге сказал, что его сын и жена Елена Зеленская вместе лечились от коронавируса.