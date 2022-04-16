Уже есть три подвала, где пытают украинцев: Арестович объяснил, грозит ли Херсонщине судьба Бучи

Алексей Арестович заявил, что события в Херсоне объясняют трагедию в Буче / Фото УНИАН

В Херсонской области есть как минимум три подвала, где российские оккупанты держат несколько десятков украинцев. Часть людей пытают, часть – убивают, некоторых уже похоронили.

Об этом рассказал советник главы ОП Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.

По его словам, в общем, российские военные не очень свирепствуют в Херсоне относительно мирного населения. Жители даже проводят акции протеста. Главной причиной является то, что захватчики хотели создать там "Херсонскую народную республику" или даже включить город в состав России.

"Кто будет настраивать против себя людей, которыми хочет руководить? Но теперь они понимают, что не удержат (Херсон – ред.), так что их уже мало что сдерживает", – отметил Арестович.

В то же время он убежден, что для Херсона нет такой опасности, как, например, в Буче. Ведь сейчас к городу приковано внимание, но ситуация в области, к сожалению, проблемная.

Арестович отметил, что события в Херсоне объясняют трагедию в Буче. Ведь там оккупанты понимали, что эти территории они не сохранят. Именно поэтому когда россияне получили приказ отходить из Киевской области, они начали действовать по принципу "пусть не достанется никому".

По его мнению, ужасные зверства произошли из-за фрустрации, которую пережили российские вояки.

"Когда на Западе спрашивают о Буче, то все (эксперты, – ред.) всё время говорят о фрустрации. Российские войска были фрустрированы от поражения под Киевом и начали зверства. Такая вот ситуация", – сказал Арестович.

Как сообщал Главред, в Херсонской области российские оккупанты уничтожают зернохранилища, чтобы люди не могли сделать посевы и прокормить себя и свою семью.

В Херсоне российские оккупанты в течение 12 часов насиловали мать четверых детей. На женщину в разговоре с путинскими солдатами в магазине показал местный житель, сказав, что "она - бандеровка".

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