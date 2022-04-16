УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Уже есть три подвала, где пытают украинцев: Арестович объяснил, грозит ли Херсонщине судьба Бучи

16 апреля 2022, 10:09

Оккупанты понимали, что Киевщину не удержат. Поэтому когда россияне получили приказ отступать, то начали действовать по принципу "пусть не достанется никому".

Алексей Арестович
Алексей Арестович заявил, что события в Херсоне объясняют трагедию в Буче / Фото УНИАН

В Херсонской области есть как минимум три подвала, где российские оккупанты держат несколько десятков украинцев. Часть людей пытают, часть – убивают, некоторых уже похоронили.

Об этом рассказал советник главы ОП Алексей Арестович в эфире Фейгин Live.

По его словам, в общем, российские военные не очень свирепствуют в Херсоне относительно мирного населения. Жители даже проводят акции протеста. Главной причиной является то, что захватчики хотели создать там "Херсонскую народную республику" или даже включить город в состав России.

"Кто будет настраивать против себя людей, которыми хочет руководить? Но теперь они понимают, что не удержат (Херсон – ред.), так что их уже мало что сдерживает", – отметил Арестович.

В то же время он убежден, что для Херсона нет такой опасности, как, например, в Буче. Ведь сейчас к городу приковано внимание, но ситуация в области, к сожалению, проблемная.

Арестович отметил, что события в Херсоне объясняют трагедию в Буче. Ведь там оккупанты понимали, что эти территории они не сохранят. Именно поэтому когда россияне получили приказ отходить из Киевской области, они начали действовать по принципу "пусть не достанется никому".

По его мнению, ужасные зверства произошли из-за фрустрации, которую пережили российские вояки.

"Когда на Западе спрашивают о Буче, то все (эксперты, – ред.) всё время говорят о фрустрации. Российские войска были фрустрированы от поражения под Киевом и начали зверства. Такая вот ситуация", – сказал Арестович.

Как сообщал Главред, в Херсонской области российские оккупанты уничтожают зернохранилища, чтобы люди не могли сделать посевы и прокормить себя и свою семью.

В Херсоне российские оккупанты в течение 12 часов насиловали мать четверых детей. На женщину в разговоре с путинскими солдатами в магазине показал местный житель, сказав, что "она - бандеровка".

Другие новости:

viber
война в Украине новости Херсона Буча Херсонская область Алексей Арестович новости Украины война России и Украины Бучанская резня
Реклама
Популярное
Полнолуние 16 апреля круто повлияет на ход войны: астролог рассказала о судьбе УкраиныПолнолуние 16 апреля круто повлияет на ход войны: астролог рассказала о судьбе Украины Погода на Пасху 2022: в Украине ударят заморозки и резко похолодаетПогода на Пасху 2022: в Украине ударят заморозки и резко похолодает "Раздевайся или тебя застрелю": украинка рассказала, как оккупанты ее зверски изнасиловали"Раздевайся или тебя застрелю": украинка рассказала, как оккупанты ее зверски изнасиловали Конец эпохи? У Константина Меладзе прокомментировали распад ВИА ГрыКонец эпохи? У Константина Меладзе прокомментировали распад ВИА Гры Идеальная глазурь для кулича на Пасху 2022: два супер простых рецепта за 5 минутИдеальная глазурь для кулича на Пасху 2022: два супер простых рецепта за 5 минут
Поддержите Главред

Последние новости

10:15

Жена Романа Сасанчина рассекретила новые подробности их расставания: девушка собирается к психиатру

10:09

Уже есть три подвала, где пытают украинцев: Арестович объяснил, грозит ли Херсонщине судьба БучиВидео

09:52

Зеленский рассказал, подскочат ли в Украине тарифы на свет

09:20

РФ вновь ударила ракетами по Украине - взрывы прогремели в Киеве, Александрии, на Луганщине и под ПолтавойВидео

09:17

Захват Мариуполя и вторая атака на Киев: генерал СБУ назвал главную задачу Путина к 9 мая

Реклама
09:17

Россия, идя по стопам СССР, сделает все для своего проигрышамнение

08:45

9-летняя украинка продает свои игрушки, чтобы купить тепловизор для ВСУ

08:33

Российским военным пришлось обращаться к психиатрам после войны в Украине – журналист

07:53

Каким городам до конца апреля грозят ракетные и авиационные удары - гороскоп войны в УкраинеВидео

07:43

Лукашенко, Путин и Соловьев рассмешили Эктора Хименеса-Браво: "Эта отмазка не пройдет"Видео

07:20

"Россия может остаться без армии": Жданов назвал единственный способ остановить ПутинаВидео

07:14

Принцип велоцираптора: новая тактика ВСУ может привести к разгрому армии РФ на Донбассе - Bild

06:37

На 51-е сутки Россия проиграла войну, вопрос - в оформлении поражения, - АрестовичВидео

06:28

Почему России стыдно признаться, что ее "Москву" сожгли "Нептуном"мнение

06:27

Уничтожение крейсера Москва сломало главную печать путинского режима — АрестовичВидео

05:40

День победы или новый виток эскалации: как полнолуние 16 апреля изменит ход войны в УкраинеВидео

05:33

Потери Украины в войне с Россией: Зеленский назвал примерные цифры

05:30

Провал планов России и новый удар ВСУ: генерал раскрыл тактику Путина по УкраинеВидео

04:55

Чем заменить моющее средство в домашних условиях: советы экспертов

04:10

Погода готовит неприятный сюрприз: в Украине выпадет снег

Реклама
03:07

Ласточкин высмеял Сабурова: "Обычное казахское быдло в костюме, который никак не скрывает скудоумие"

02:35

"Май будет богатым на победы": таролог предсказала мрачный конец войны для Украины и России

02:03

Гороскоп на неделю 18-24 апреля: Тельцам – траты, Скорпионам – воплощение мечты, Рыбам – враги

01:30

Путин "бряцает" ядерным оружием, но у Запада угасает страх: эксперт объяснил последствия для УкраиныВидео

00:51

Приметы на 16 апреля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:37

"Спасайте свои души": Филиппа Киркорова "растерзали" в Сети, за то что "вписался" за МедведчукаВидео

00:29

Арестович назвал новую главную цель России в войне с УкраинойВидео

00:27

"Не игнорируем тревоги": в Полтаве слышны мощные взрывы

00:09

ВСУ уже закошмарили российскую авиацию – ЗеленскийВидео

00:05

В Офисе президента поведали, какое оружие необходимо Украине для победыВидео

15 апреля, пятница
23:58

Зеленский рассказал, от чего зависит конец войны России против УкраиныВидео

23:49

"Выстрелили в затылок и выкинули в братскую могилу": оккупанты зверски изнасиловали девушку в БучеВидео

23:20

Ермак рассказал о сроках экономического сокрушения РоссииВидео

23:13

Украина запросила у США противокорабельные ракеты - NYT

23:05

В ответ за крейсер "Москва": оккупанты ударили по ракетному заводу под КиевомВидео

22:29

Зеленский просил Байдена признать Россию спонсором терроризма - WP

22:29

Украинцам разрешили продавать валюту: какой курс доллараВидео

22:20

"Это варварство. Это просто чудовищно": Пьер Ришар в обращении к Путину осудил войну в УкраинеВидео

22:01

ВСУ на Востоке уничтожили огромную колонну оккупантов: армия Путина несет потериВидео

21:53

Путина ждет мучительная смерть: мольфар предсказал итог войны в УкраинеВидео

Реклама
21:25

На оккупированных территориях враг имитирует выборы и назначает "местную власть"

21:17

В США резко ответили Россие на угрозы из-за поставок оружия в УкраинуВидео

21:00

В Генштабе рассказали, как 80 бойцов сдержали многотысячную группировку оккупантов под КиевомВидео

20:56

В Минобороны рассказали, есть ли признаки готовности РФ скинуть ядерные бомбы на УкраинуВидео

20:48

Экипаж затонувшего крейсера "Москва" эвакуировать не удалось - пограничники

20:42

Melovin рассказал, как лицемерка Марченко издевалась над ним на съемках Х-фактораВидео

20:29

Очередь длинней, чем за iPhone: украинцы валом повалили за маркой с русским военным кораблем

20:07

В Украину идет сильнейшее похолодание и ударят заморозки

19:56

Орки вновь обстреляли Николаев: пятеро погибших, разрушена "Новая почта"

19:41

Андрей Данилко рассказал про покушение российских шаманов, которое приготовил для него ЭрнстВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять