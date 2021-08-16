В центре Одессы на иностранного туриста упал кусок стены

Часть фасада обрушилась мужчине на голову / УНИАН

В Одессе ЧП. В центре города на иностранного туриста рухнула часть фасада здания.

Как пишет УНИАН, инцидент произошел в историческом центре города - на улице Садовой. Об этом лично на совещании в понедельник, 16 августа, рассказал мэр города Геннадий Труханов.

В результате обвала куска фасада был травмирован иностранный турист.

"Откуда этот человек, сейчас выясняем. Пострадавший находится в частной клинике "Одрекс", он - гость города. У него рассечение головы. Наложили несколько швов", - отметил Жеман.

Позже выяснилось, что аварийное здание находится в управлении частной компании "Ренессанс".

Между тем, мэр города поручил подчиненным оперативно разработать предложения для решения вопроса с указанной компанией, а также добавил, что все здания, которые она обслуживает, - в неудовлетворительном состоянии.

Напомним, ранее в Днепре девушка переходила дорогу и провалилась под землю. Ранее там прорвало трубу. Вследствие прорыва тротуар и проезжая часть оказалась под водой. Однако коммунальщики на тот момент еще не ограничили место прорыва. Девушка пыталась перепрыгнуть лужу, но ей это не удалось. Она оказалась по шею в воде.