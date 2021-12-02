В "Дие" начали тестировать смену прописки: в каких городах можно принять участие

В "Дие" начали тестировать смену прописки / УНІАН

В приложении "Дия" в тестовом режиме заработала услуга по смене регистрации места жительства. Об этом сообщают представители ведомства.

"На портале "Дия" стартовало бета-тест декларирования места жительства. В несколько кликов и без походов в ЦПАПы (Центры предоставления административных услуг) и военкоматы", − заявили чиновники.

В Минцифры отметили, что в "Дие" услуга по смене прописке доступна по всей Украине за исключением Днепра, Николаева, Одессы, Черновцов и Херсона. В этих городах она будет доступна позже.

Как говорят чиновники, услугу по смене прописки за один день смогут получить как владельцы ID-карт, так и паспортов-книжек. Для участия в тестировании необходимо зарегистрироваться по ссылке, предоставив следующие данные:

налоговый номер заявителя и собственников/совладельцев жилья;

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квалифицированную электронную подпись (КЭП) заявителя и владельцев/совладельцев жилья.

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Напомним, ранее в интервью для Главреда руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник заявил, что вскоре украинским мужчинам не нужно будет ездить в военкомат, проходить медосмотр и получать штампы.

Чиновник говорит - новая система построена уже таким образом, что мы просто извещаем Министерство обороны о том, что этот человек уже проживает по другому адресу.

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