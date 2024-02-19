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В "Дие" не будет функций, связанных с мобилизацией - глава Минцифры

Дмитрий Видоменко
19 февраля 2024, 20:59
В приложение "Дія" не будут добавлять сервисы, которые связаны с мобилизацией - даже в рамках нового законопроекта, заявил руководитель Минцифры Федоров.
Дія, Федоров
По словам Михаила Федорова, электронный реестр военнообязанных обязан быть крайне качественным / коллаж Главред, фото УНИАН

В приложение "Дия" не будут добавлять сервисы, которые связаны с мобилизацией, в рамках нового законопроекта. Об этом в интервью "Суспильне" заявил вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Чиновник рассказал, что цифровые решения в вопросе вызова в территориальные центры комплектации и соцподдержки будут зависеть от законопроекта о мобилизации, который Верховная Рада недавно поддержала в первом чтении.

По словам Федорова, электронный реестр военнообязанных обязан быть крайне качественным ‒ для того, чтобы не было случаев, когда человек остается "вне радаров".

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При этом, считает чиновник, на основании данных в реестре обязаны приниматься решения о мобилизации ‒ сколько людей и в каких регионах.

"Я не хочу говорить о возможных сценариях, потому что закон еще готовится ко второму чтению. Единственное, могу еще раз заверить, что в "Дии" не планируется отправлять повестки. Там не будет сервисов, связанных с мобилизацией - в каком бы формате Рада не приняла законопроект", - рассказал вице-премьер.

Законопроект о мобилизации

Как сообщал Главред, 7 февраля Верховная рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации. За него проголосовали 243 нардепа.

Также народный депутат Ярослав Железняк заявил, что законопроект об усилении мобилизации могут принять до конца февраля, подписать в начале марта и тогда от вступит в силу в апреле. Депутаты имеют возможность подавать правки до 21 февраля, однако большое количество поправок может замедлить процесс рассмотрения законопроекта.

Кроме этого, 9 февраля Кабмин расширил полномочия территориальных центров комплектования и социальной поддержки на период мобилизации. Теперь ТЦК будут круглосуточно проводить медицинские осмотры и психологические обследования военнообязанных.

Как сообщалось ранее, президент Зеленский не будет подписывать законопроекты, которые будут касаться обязательной мобилизации женщин. Он отметил, что не поддерживает обязательную мобилизацию женщин, но может рассмотреть аргументы по снижению возрастного "порога".

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