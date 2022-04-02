В Днепре 14-летний подросток швырнул коктейль Молотова в бомбоубежище, в котором находились люди

В Днепре 14-летний подросток швырнул коктейль Молотова в бомбоубежище / dp.npu.gov.ua

В городе Покров Днепропетровской области 14-летний подросток поджег бомбоубежище с людьми во время воздушной тревоги.

Во время воздушной тревоги злоумышленник бросил в бомбоубежище бутылку с горючей смесью, от которой произошло возгорание, сообщили в полиции Днепропетровщины.

Возгорание произошло в укрытии, где находились люди – преимущественно женщины и дети. В результате пожара никто не пострадал.

Полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 14-летний местный подросток, в отношении которого суд рассматривает дела за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

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Напомним, в городе Баштанка в Николаевской области дедушка Василий с помощью коктейля Молотова поджег установку "Град" российских захватчиков.

Житель города почтенного возраста просился в тероборону, однако из-за возраста – дедушке 78 лет – ему отказали. Но когда в населенном пункте завязался бой с врагами, он не смог стоять в стороне.

Также мы рассказывали, что в Харьковской области женщина коктейлем Молотова вывела из строя одну из боевых машин российских войск.

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