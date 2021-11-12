В Днепре женщина с тяжелым заболеванием стала мамой в 15-й раз

Женщина родила 15 ребенка / pixabay

В Днепре многодетная мама с серьезные проблемы со здоровьем, родила еще одного ребенка.

Как рассказал Сергей Рыженко, генеральный директор больницы имени Мечникова, где и появился на свет малыш, 42-летняя Александра говорит, что семья для нее - самое главное, и ради нее она готова преодолевать любые трудности.

Александра живет в жилом массиве вместе с мужем и всеми детками. Всю свою жизнь она работает женой и мамой.

Супруг Саши трудится на котельной в две смены, ведь такую большую семью нужно кормить, одевать, учить, лечить...

"У нее порок сердца, сильнейшие аллергические реакции. Бывали тяжелые осложнения. Для нас милее всего, что ее слова - Вера, Семья, Материнство - не считаются устаревшими и отсталыми", - пишет Рыженко.

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Несмотря на проблемы со здоровьем женщина не теряет оптимизма, и с улыбкой говорит: "все они - моя жизнь и моя команда, где я главный человек".

"Она любит своего мужа, с радостью воспитывает детей и хочет, чтобы никто не помешал их счастью", - добавил гендиректор больницы.

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Ранее сообщали, что беременную больную раком и с COVID-19, спасли в Днепре. Медикам удалось добыть в борьбе жизнь и младенца.

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