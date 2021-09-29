Женщина в Кропивницком оставила в роддоме уже 8 детей: последними родила двойняшек

Мальчики полностью здоровы / скриншот видео "Суспільне"

В Кропивницком в роддоме сейчас находятся брошенные мамой младенцы. Детям подыскивают новую семью.

Двое братьев-двойняшек — Илья и Валентин родились в августе этого года, но сразу после их появления на свет, их мать написала отказ, пишет "Суспільне".

"У женщины — это седьмые роды, во время беременности у врачей она не наблюдалась. От предыдущих шести детей мать или отказывалась, или их забирали социальные службы, из-за ненадлежащих условий ухода и проживания", - рассказала руководитель отделения второго этапа выхаживания детей роддома Татьяна Озимай.

Один из мальчиков был немного слабее и нуждался в помощи, но они очень быстро поправились.

Читайте такжеМать ночует с младенцем на улице: выяснились новые подробности дикой истории в Одессе"Сейчас это здоровые дети, набравшие почти пять килограммов веса и ждут своих родителей", - рассказали в роддоме.

Ранее мы рассказывали, что на Винниччине роженица бросила свою здоровую новорожденную дочь, а сама пропала, оставив в приемном отделении ложную информацию о себе. Теперь женщина хочет вернуть ребенка.

Также сообщалось, что Львовские медики спасли младенца, который родился без пищевода. Мать, как только узнала диагноз малыша, сразу от него отказалась. Но врачи прооперировали его и целых 4 месяца выхаживали, пока он не выздоровел после операции.