УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Украине требуют запретить ввоз российских книг: чиновники дали ответ

13 января 2021, 17:39

Госкомтелерадио разрешило ввоз в Украину российских книг.

Почему в Украине продают российские книги / pixabay

В Государственном комитете по вопросам телевидения и радиовещания заявили, что полное прекращение или ограничение ввоза на территорию Украины российских книг возможно только после принятия закона, который предусматривал бы соответствующее эмбарго.

"В последнее время в социальных сетях и интернет-СМИ распространяется информация о якобы превышении полномочий Госкомтелерадио Украины при выдаче разрешений на ввоз книжной продукции из РФ. Мы должны еще раз подчеркнуть: Госкомтелерадио как центральный орган исполнительной власти действует в соответствии с функциями, определенными государством и выполняет задачи соответствии с действующим законодательством Украины", — сообщается на сайте комитета.

В Госкомтелеради отметили, что выдача разрешений на ввоз на территорию Украины книжной продукции из России происходит в соответствии с законом, принятым в конце 2016 года. Он предусматривает, что разрешение на ввоз не даются исключительно книгам антиукраинского содержания, а также содержащим пропаганду в пользу государства-агрессора.

"За все время действия этого закона и, соответственно, функционирования разрешительной системы легальным путем в Украину не попала ни одна книга антиукраинского содержания, а объем книжных изданий, завезенных из РФ, по сравнению с 2011 годом сократился в 12 раз", — отметили в Госкомтелерадио.

Читайте такжеВ Украине запретили ввоз трех детских книг за пропаганду России

За четыре года комитет разрешил ввезти в Украину 31 тыс. наименований книг из России. Большинство из них — произведения мировой классики, детская и научно-популярная литература. Часть разрешений выдана на ввоз в Украину украиноязычных книг украинских издательств, напечатанных в РФ.

Кроме того, по инициативе Госкомтелерадио СНБО ввел санкции в отношении девяти российских издательств, больше всего отличившихся выпуском антиукраинской литературы. Это почти вдвое уменьшило объемы поступления на украинский рынок издательской продукции с территории России.

В течение 2017-2019 годов разрешения, предусматривающие ввоз на таможенную территорию Украины издательской продукции 59 российских, пяти украинских, одного молдавского и одного белорусского издательств, получали 20 субъектов хозяйствования. По состоянию на 1 января 2021 года этой деятельностью занимается лишь шесть импортеров.

Читайте такжеВ украинские библиотеки за государственные миллионы купят книги Ницой, Вятровича и Сенцова

Российские книги в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

книги Госкомтелерадио запрет книги
Сейчас вы просматриваете новость «В Украине требуют запретить ввоз российских книг: чиновники дали ответ». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
США ударили санкциями по Украине: кого и за что наказал ВашингтонСША ударили санкциями по Украине: кого и за что наказал Вашингтон У Зеленского анонсировали снижение тарифов на газУ Зеленского анонсировали снижение тарифов на газ Витренко рассказал, когда и насколько снизят цены на газ для населенияВитренко рассказал, когда и насколько снизят цены на газ для населения Взрыв газопровода на Полтавщине: экс-нардепу выдвинуто громкое обвинениеВзрыв газопровода на Полтавщине: экс-нардепу выдвинуто громкое обвинение Зеленский распек медреформу Супрун и анонсировал важные измененияЗеленский распек медреформу Супрун и анонсировал важные изменения
Следующий материал

Последние новости

18:42
СМИ узнали о тарифном бунте в Слуге народа и планах по отставке Кабмина
18:28
Гороскоп на 14 января для всех: доходные идеи, покорение любви и подвохи недругов Видео
18:26
Очередное подорожание: в Украине взлетят цены на хлеб Видео
18:13
Карантин в Украине продлится до 2023 года - СМИ
17:56
Умер Дмитрий Гусев - звезда Глухаря и Анны Карениной
Реклама
17:40
Названа окончательная цена китайской вакцины от коронавируса для украинцев Видео
17:39
В Украине требуют запретить ввоз российских книг: чиновники дали ответ
17:39
Газ по цене в два раза дороже: эксперт объяснил ситуацию с тарифами на коммуналку Видео
16:57
В США на кону судьба Трампа: в Конгрессе рассматривают импичмент Видео
16:54
В Украину ворвется новый опасный циклон: готовимся к снежной буре Видео
16:49
Від пацанки до панянки 5 сезон - участниц показали в новом трейлере Видео
16:40
Отказ от реформы рынка газа чреват проблемами с поставками потребителям - эксперт
16:38
От строительства Северного потока-2 отказалась известная компания - СМИ Видео
16:22
Тарифы на коммуналку: в Слуге народа рассказали о планах Верховной Рады Видео
16:10
Настя Ивлеева рассказала, как бюджетно отдохнуть на Майорке
16:01
Как отучить кота гадить: простые лайфхаки Видео
15:54
В Кабмине рассказали, кто из украинцев получит субсидию на отопление Видео
15:50
Від пацанки до панянки 2021 - что будет в 5 сезоне
15:43
Цены в платежках украинцев за газ уменьшатся почти на треть – Зеленский Видео
15:39
Болит язык: причины и болезни Видео
Реклама
15:30
Снежный апокалипсис в Украине: как в Харькове, Днепре, Одессе и других городах бушует непогода Видео
15:28
Правительство на период карантина ограничит цену на газ - Шмыгаль Видео
15:26
Соратницу Порошенко подловили на использовании русскоязычной версии Facebook Фото
15:25
Советник Зеленского объяснил, как МВФ уговорят согласиться на понижение тарифов Видео
15:24
Старый Новый год: будет ли выходной и какие есть приметы и традиции Видео
15:07
У вакцины для Украины низкая эффективность – но ее всё равно утвердят Видео
15:03
Замершая беременность: симптомы, причины и лечение Видео
14:53
Академия Амбрелла 3 сезон - актеры и роли нового сезона
14:46
Как улучшить сон: три простые медитации для засыпания Видео
14:41
Зеленый кофе: преимущества для здоровья и похудения Видео
14:23
Бизнесу приготовиться: в Украине начнут жестко штрафовать за посетителей без масок Видео
14:19
Белая горячка: причины и лечение Видео
14:11
Тарифные бунты: в областном центре перекрыли дорогу на Киев Видео
14:05
Украинцам придется платить за разрешения на поездки в ЕС – МИД Видео
13:46
"Горячая штучка": Леся Никитюк обнажила аппетитные формы в развратном белье
13:37
Боль в животе: Комаровский сказал, в каких случаях мчаться к врачу
13:14
Мэр объяснил, что будет с ЖКХ-тарифами в Киеве Видео
13:13
Кличко решил возобновить обучение в школах во время локдауна: кого вернут за парты Видео
13:12
Удар по порохоботам: Facebook жестко бахнул по аккаунтам сторонников Порошенко Видео
13:00
Назвали зарплаты актрис из Секса в большом городе
Реклама
12:59
Теплые "папины" пальто и кожаные пальто-пуховики пришли в моду на зиму 2021 Фото
12:20
"Срамота": Maruv разделась для рекламы БДСМ-белья
12:16
В Офисе президента обсуждают закупку газа у России - СМИ Видео
12:06
В России перевернулся автобус из "ДНР", есть жертвы: названы возможные причины
12:00
Гороскоп на 13 января для всех: прибыльное вложение, великолепный интим и повешенная вина Видео
11:32
Кулеба спрогнозировал, удастся ли подключить США к переговорам по Донбассу Видео
11:27
Брюс Уиллис без маски с позором был изгнан из аптеки
11:07
Штурмовавшего Капитолий фаната Трампа нашли мертвым Видео
11:05
Китай вернет деньги: Степанов назвал условие отказа от вакцины Sinovac Видео
10:35
Повторный локдаун в Украине: в Минздраве назвали главные условия Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять