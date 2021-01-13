В Украине требуют запретить ввоз российских книг: чиновники дали ответ

Почему в Украине продают российские книги / pixabay

В Государственном комитете по вопросам телевидения и радиовещания заявили, что полное прекращение или ограничение ввоза на территорию Украины российских книг возможно только после принятия закона, который предусматривал бы соответствующее эмбарго.

"В последнее время в социальных сетях и интернет-СМИ распространяется информация о якобы превышении полномочий Госкомтелерадио Украины при выдаче разрешений на ввоз книжной продукции из РФ. Мы должны еще раз подчеркнуть: Госкомтелерадио как центральный орган исполнительной власти действует в соответствии с функциями, определенными государством и выполняет задачи соответствии с действующим законодательством Украины", — сообщается на сайте комитета.

В Госкомтелеради отметили, что выдача разрешений на ввоз на территорию Украины книжной продукции из России происходит в соответствии с законом, принятым в конце 2016 года. Он предусматривает, что разрешение на ввоз не даются исключительно книгам антиукраинского содержания, а также содержащим пропаганду в пользу государства-агрессора.

"За все время действия этого закона и, соответственно, функционирования разрешительной системы легальным путем в Украину не попала ни одна книга антиукраинского содержания, а объем книжных изданий, завезенных из РФ, по сравнению с 2011 годом сократился в 12 раз", — отметили в Госкомтелерадио.

Читайте такжеВ Украине запретили ввоз трех детских книг за пропаганду России

За четыре года комитет разрешил ввезти в Украину 31 тыс. наименований книг из России. Большинство из них — произведения мировой классики, детская и научно-популярная литература. Часть разрешений выдана на ввоз в Украину украиноязычных книг украинских издательств, напечатанных в РФ.

Кроме того, по инициативе Госкомтелерадио СНБО ввел санкции в отношении девяти российских издательств, больше всего отличившихся выпуском антиукраинской литературы. Это почти вдвое уменьшило объемы поступления на украинский рынок издательской продукции с территории России.

В течение 2017-2019 годов разрешения, предусматривающие ввоз на таможенную территорию Украины издательской продукции 59 российских, пяти украинских, одного молдавского и одного белорусского издательств, получали 20 субъектов хозяйствования. По состоянию на 1 января 2021 года этой деятельностью занимается лишь шесть импортеров.

Читайте такжеВ украинские библиотеки за государственные миллионы купят книги Ницой, Вятровича и Сенцова

Российские книги в Украине - о чем ранее сообщал Главред: