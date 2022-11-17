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В Херсоне обнаружили пыточную россиян: бывший пленный рассказал о пребывании там

17 ноября 2022, 18:48

В Херсоне всплывает все больше военных преступлений со стороны российских оккупантов.

Камера пыток в Херсоне
Камера пыток в Херсоне / скриншот с видео

В Херсоне в местном СИЗО обнаружили помещение, в котором во время российской оккупации содержали и пытали людей.

Прокуратуре известно о 43 случаях, но думают, что их будет значительно больше, пишет Суспильне.

Бывший пленник показал камеру, в которой провел более трех недель, и рассказал о пытках

"Все допросы с "электроприборами" проходили выше. В зависимости от больного воображения тех лиц, которые допрашивали наших ребят, были разные способы...".

Камера пыток в Херсоне
Камера пыток в Херсоне / скриншот с видео

Местная жительница рассказала, что из СИЗО людей выводили в полном беспамятстве.

"Видела выходивших людей - они были неадекватны и не знали, куда идти. Мужчина, 40-50 лет, в неадекватном состоянии, замученный - не может понять, где он находится, потому что он месяц сидел здесь и не знает, как его зовут. Кто-то вышел, кто-то не вышел... Как пытали? Говорили, что пытали страшно - и током, и насиловали, и морально - по всякому", - рассказала она.

Освобождение Херсона

9 ноября стало известно, что в оккупированном войсками России Херсоне были взорваны мосты. На административных зданиях города пропали государственные флаги российских оккупантов.

В тот же день министр обороны страны-оккупанта РФ Сергей Шойгу дал команду выводить российские войска с правого берега Херсонской области, включая город Херсон, чтобы переместиться на левый берег региона и занять там "оборону".

Уже 11 ноября народный депутат Украины Алексей Гончаренко заявил, что украинские военные находятся в Херсоне. На это намекнул и глава Офиса президента Андрей Ермак. В центре города собрались местные жители, они держали в руках украинские флаги.

Позже в украинской разведке официально подтвердили, что Херсон переходит под контроль Вооруженных сил Украины.

В Сети появились трогательные видео, на которых видно, как украинские военные приехали в центр Херсона и встретились с местными жителями. Многие не смогли сдержать слез, но это счастливые эмоции. Херсонцы невероятно благодарны украинским защитникам.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине новости Херсона
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