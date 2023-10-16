В истории с производством FPV-дронов на хлебных заводах РФ появился нюанс

Сюжет российского федерального телевидения о якобы массовом производстве FPV-дронов на хлебных заводах не соответствует действительности. Речь идет о единичных инициативах самих россиян.
Как отметили аналитики Defense Express, эти дроны являются обычными коптерами, собранными из китайских деталей.
Единственное, что очевидно производится в РФ, - это рама коптера, при этом не из карбона, а текстолита.
Посыл пропагандистов, поясняют аналитики, таков, что "скоро в РФ дроны будут делать быстрее пирожков" по аналогии слов Хрущева о "ракетах-сосисках".
"И в целом, как минимум относительно самого производства дронов на хлебном комбинате, ситуация аналогичная. Потому что речь идет о том, что в помещении завода работает небольшой цех по их сборке. И это - местная инициатива", - отмечают эксперты.
К чему призывает пропагандистский сюжет, так это к тому, что российскому командованию надо увеличить производство таких дронов.
"Поэтому ответ на вопрос, действительно ли в РФ начали на государственном уровне делать дроны-камикадзе на хлебокомбинатах, используя их производственные мощности, - то нет. Речь идет об частном случае инициативы "снизу", который подается, как пример", - подчеркивают аналитики.
Также читайте на Главреде, как российские пропагандисты пытались обмануть мир выдумкой, что корабли проекта 22160 якобы вооружены "Калибрами". Аналитики раскрыли ложь росСМИ.
Вместе с тем, эксперт Иван Киричевский предупредил, что РФ может бить новыми дронами-камикадзе. Впрочем, пока рано утверждать, что Россия точно получит новую иранскую разработку.
Еще раньше танкист разрекламированного в РФ танка "Алеша" опозорил Путина и пропагандистов.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Под угрозой крупный город: РФ хочет захватить новые территории - генерал ВСУ
- Ударит +2 и накроют дожди: на Украину налетело похолодание