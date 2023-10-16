В истории с производством FPV-дронов на хлебных заводах РФ появился нюанс

Россия собирает дроны из китайских запчастей в "гаражных" условиях.

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Речь не идет о массовом производстве дронов на хлебокомбинатах / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты defence-ua.com

Сюжет российского федерального телевидения о якобы массовом производстве FPV-дронов на хлебных заводах не соответствует действительности. Речь идет о единичных инициативах самих россиян.

Как отметили аналитики Defense Express, эти дроны являются обычными коптерами, собранными из китайских деталей.

Единственное, что очевидно производится в РФ, - это рама коптера, при этом не из карбона, а текстолита.

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Посыл пропагандистов, поясняют аналитики, таков, что "скоро в РФ дроны будут делать быстрее пирожков" по аналогии слов Хрущева о "ракетах-сосисках".

"И в целом, как минимум относительно самого производства дронов на хлебном комбинате, ситуация аналогичная. Потому что речь идет о том, что в помещении завода работает небольшой цех по их сборке. И это - местная инициатива", - отмечают эксперты.

К чему призывает пропагандистский сюжет, так это к тому, что российскому командованию надо увеличить производство таких дронов.

"Поэтому ответ на вопрос, действительно ли в РФ начали на государственном уровне делать дроны-камикадзе на хлебокомбинатах, используя их производственные мощности, - то нет. Речь идет об частном случае инициативы "снизу", который подается, как пример", - подчеркивают аналитики.

Также читайте на Главреде, как российские пропагандисты пытались обмануть мир выдумкой, что корабли проекта 22160 якобы вооружены "Калибрами". Аналитики раскрыли ложь росСМИ.

Вместе с тем, эксперт Иван Киричевский предупредил, что РФ может бить новыми дронами-камикадзе. Впрочем, пока рано утверждать, что Россия точно получит новую иранскую разработку.

Еще раньше танкист разрекламированного в РФ танка "Алеша" опозорил Путина и пропагандистов.

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