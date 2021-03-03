В Кабмине анонсировали закон о накопительной системе пенсий / УНИАН

В плане запуска накопительной пенсионной системы для украинцев осталось решить некоторые вопросы в профильном комитете Рады и потому в Кабмине в ближайшее время ожидают принятия компромиссного закона по этому поводу. Об этом в рамках заседания правительства 3 марта заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Долгое время в Украине велись разговоры о запуске накопительной пенсионной системы. И, к сожалению, все время этот вопрос откладывали. Наше правительство совместно с Минсоцполитики разработало стратегию накопительной пенсионной системы. Сейчас осталось финализировать некоторые вопросы на уровне профильного комитета Верховной Рады и в ближайшее время ожидаем принятия консенсусного и компромиссного закона в Раде", ‒ сказал премьер.

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