В Кабмине анонсировали закон о накопительной системе пенсий

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, вопросы по поводу накопительной системы пенсий в ближайше время финализируют в комитете Верховной Рады.
В плане запуска накопительной пенсионной системы для украинцев осталось решить некоторые вопросы в профильном комитете Рады и потому в Кабмине в ближайшее время ожидают принятия компромиссного закона по этому поводу. Об этом в рамках заседания правительства 3 марта заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Долгое время в Украине велись разговоры о запуске накопительной пенсионной системы. И, к сожалению, все время этот вопрос откладывали. Наше правительство совместно с Минсоцполитики разработало стратегию накопительной пенсионной системы. Сейчас осталось финализировать некоторые вопросы на уровне профильного комитета Верховной Рады и в ближайшее время ожидаем принятия консенсусного и компромиссного закона в Раде", ‒ сказал премьер.
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Напомним, ранее сообщалось:
- 28 января в Раде рассказали, что в 2021 году украинских пенсионеров ждет индексация пенсий, а также новые доплаты для отдельных категорий пожилых людей.
- Двум категориям украинцев-пенсионеров в перспективе повысят ежемесячные выплаты до 30 тысяч гривен. В профильном комитете Верховной Рады поддержали законопроекты №№4555 и 4555-1.
- 5 февраля Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №3623, в соответствии с которым в Украине запускается полноценная работа электронных трудовых книжек. Закон упрощает доступ к информации о трудовом стаже, а это означает, что пенсии будут начисляться автоматически
- 9 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал запуск накопительной пенсионной системы в Украине уже в этом году. По его словам, это обеспечение достойной пенсии и инвестиция в экономику.
- Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что считает такую идею несворевременной. По его мнению, накопительную систему нужно вводить на этапе начала экономического роста, а не в разгар кризиса в экономике.