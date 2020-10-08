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В Кабмине рассказали, ждать ли украинцам подорожания коммуналки

8 октября 2020, 10:49

Начало отопительного сезона в целом в удовлетворительном плановом состоянии, заявил Алексей Чернышов.

Киев тарифы
Оснований для повышения коммунальных тарифов нет / УНИАН

На данный момент нет оснований для повышения коммунальных тарифов в Украине.

Об этом заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов в интервью РБК-Украина.

"Точка. Их (оснований для повышения коммунальных тарифов, - ред.) нет. Есть основания для того, чтобы изменить отношение потребителей к энергоэффективности своих домов и заботиться об этом. В этом наше министерство может и делает соответствующие шаги. Мы помогаем гражданам платить меньше, у нас есть программы для многоквартирных домов, например, мы обеспечиваем 70% покрытия затрат на термомодернизацию", - рассказал министр.

Также Чернышов прокомментировал готовность Украины к отопительному сезону.

"Начало отопительного сезона в целом в удовлетворительном плановом состоянии. Газ от НАК Нафтогаз получают все субъекты, расчеты будут на достаточном уровне. Я уверен, что мы начнем вовремя", - сказал он.

Министр уточнил, что отопление в Украине включат, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех суток будет ниже или равна +8 градусам.

"В то же время решение о начале отопительного сезона принимается в каждом населенном пункте органом местного самоуправления. Но 8 градусов – это уже обязанность начать отопительный сезон – тянуть дальше невозможно", - добавил Чернышов.

Когда в Украине включат отопление

  • В октябре в Украине стартует отопительный сезон 2020. Сначала тепло начнут давать в больницы, садики и школы, потом в дома жилого фонда, а потом - на коммунальные предприятия. На социальных объектах в Украине отопление включат, когда температура внутри здания не поднимается выше +16 градусов.
  • Ранее независимо от температуры воздуха за окном отопление включали всем в районе 15 октября. Таким образом, из-за высокой температуры воздуха за окном возникали ситуации, когда коммунальщики "грели" зря.
  • В Украине ожидается повышение тарифов на отопление по сравнению с началом отопительного сезона. Цена на тепло будет подскакивать каждый месяц.
  • Нафтогаз пригрозил городам Украины проблемами с отоплением. В НАК заявили, что долги за полученный ранее, но не оплаченный до сих пор ресурс, имеют 98 предприятий теплоэнергетики из более 60 городов.

Кабмин отопление отопительный сезон ЖКХ-тарифы новости Украины Алексей Чернышов
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