В Кабмине рассказали, ждать ли украинцам подорожания коммуналки

Оснований для повышения коммунальных тарифов нет / УНИАН

На данный момент нет оснований для повышения коммунальных тарифов в Украине.

Об этом заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов в интервью РБК-Украина.

"Точка. Их (оснований для повышения коммунальных тарифов, - ред.) нет. Есть основания для того, чтобы изменить отношение потребителей к энергоэффективности своих домов и заботиться об этом. В этом наше министерство может и делает соответствующие шаги. Мы помогаем гражданам платить меньше, у нас есть программы для многоквартирных домов, например, мы обеспечиваем 70% покрытия затрат на термомодернизацию", - рассказал министр.

Также Чернышов прокомментировал готовность Украины к отопительному сезону.

"Начало отопительного сезона в целом в удовлетворительном плановом состоянии. Газ от НАК Нафтогаз получают все субъекты, расчеты будут на достаточном уровне. Я уверен, что мы начнем вовремя", - сказал он.

Министр уточнил, что отопление в Украине включат, когда среднесуточная температура воздуха в течение трех суток будет ниже или равна +8 градусам.

"В то же время решение о начале отопительного сезона принимается в каждом населенном пункте органом местного самоуправления. Но 8 градусов – это уже обязанность начать отопительный сезон – тянуть дальше невозможно", - добавил Чернышов.

Когда в Украине включат отопление