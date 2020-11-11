В Кабмине спрогнозировали, что ждет Донбасс в ближайшие 25 лет

По теме реинтеграции Донбасса высказался профильный министр Алексей Резников.
Реинтеграция ныне временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей – процесс, который займет множество десятилетий, а деоккупация станет лишь первым этапом очень кропотливой и серьезной работы официального Киева.
Об этом заявил вице-премьер-министр-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников, сообщает пресс-служба ведомства. По мнению чиновника, процесс реинтеграции оккупированных территорий Донбасса займет не менее четверти века.
"Я, по сути, как один из ведущих врачей сегодня, который этим занимается, я убежден, что нужно людям говорить правду, даже если она очень неприятная, чтобы оценить фактаж, который есть, и с чем мы будем работать. Поэтому, когда я говорю, что реинтеграция займет много времени, 25 лет, как минимум, то я сразу подчеркиваю, что реинтеграция и деоккупация – это разные вещи", – сказал он
По словам Резникова, после деоккупации предстоит проделать крайне серьезную, системную и кропотливую работу ‒ начиная с разминирования территорий, где в земле находятся тонны мин и неразорвавшихся снарядов.
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Конфликт России и Украины на Донбассе - что было ранее:
- Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук 3 ноября заявил о том, что Украина предложила план действий по урегулированию конфликта на Донбассе. Инициатива предусматривает установление режима прекращения огня, вывод российских войска, получение Украиной контроля над границей и проведение выборов.
- Кравчук утверждает, что вывод иностранных войск с отдельных районов Донбасса нужно обеспечить до марта 2021 года. Тогда в регионе можно будет провести выборы.
- В Кремле заявляли, что предложенный Киевом механизм урегулирования конфликта не соответствует пунктам Минских соглашений.