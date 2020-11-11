В Кабмине спрогнозировали, что ждет Донбасс в ближайшие 25 лет

Война на Донбассе / УНИАН

Реинтеграция ныне временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей – процесс, который займет множество десятилетий, а деоккупация станет лишь первым этапом очень кропотливой и серьезной работы официального Киева.

Об этом заявил вице-премьер-министр-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников, сообщает пресс-служба ведомства. По мнению чиновника, процесс реинтеграции оккупированных территорий Донбасса займет не менее четверти века.

"Я, по сути, как один из ведущих врачей сегодня, который этим занимается, я убежден, что нужно людям говорить правду, даже если она очень неприятная, чтобы оценить фактаж, который есть, и с чем мы будем работать. Поэтому, когда я говорю, что реинтеграция займет много времени, 25 лет, как минимум, то я сразу подчеркиваю, что реинтеграция и деоккупация – это разные вещи", – сказал он

По словам Резникова, после деоккупации предстоит проделать крайне серьезную, системную и кропотливую работу ‒ начиная с разминирования территорий, где в земле находятся тонны мин и неразорвавшихся снарядов.

Читайте такжеКиев великодушно подсказал Путину, как закончить войну на Донбассе

Конфликт России и Украины на Донбассе - что было ранее: