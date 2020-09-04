В Киеве эвакуировали гимназию: названа причина

В Киеве "заминировали" гимназию №32, копы эвакуировали людей / УНИАН

В пятницу, 4 сентября, в Голосеевском районе Киева "заминировали" одну из гимназий, правоохранители эвакуировали людей.

В столице "заминировали" гимназию №32, которая находится по адресу ул. Ивана Федорова, 2, говорится в Telegram-канале Київ Оперативний.

По его данным, людей эвакуировали полицейские.

"Поступило сообщение о минировании школы №32… Патрульные эвакуируют людей и обеспечивают безопасность и порядок на прилегающей территории", – отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве у двух педагогов учебно-воспитательного комплекса – школы-лицея №240 Социум – диагностировали китайский коронавирус COVID-19. Педагоги, которые заболели коронавирусом, контактировали с 21 сотрудником школы. В школе решили организовать дистанционное обучение.