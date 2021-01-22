В Киеве отметелили сотрудников Радио Свобода: СМИ узнали причину

В Киеве сильно избили сотрудников Радио Свобода, узнали журналисты / pexels.com

В Киеве в четверг, 21 января, поздно вечером на ул. Коновальца (Печерский район) на сотрудников Радио Свобода напали около шести человек и жестоко избили.

Журналистов избили возле Киевского университета культуры и искусств, пишет Страна, ссылаясь на источники в МВД.

Издание выяснило, что пострадали журналист и продюсер Александр Демченко и корреспонденты Денис Тимошенко и Марьян Кушнир.

По словам пострадавших, инцидент не связан с их работой, а произошел на бытовой почве. В полицию обратились Демченко и Тимошенко.

Сотрудники СМИ поделились, что их били ногами и руками по туловищу и по голове. Журналисты вызвали скорую помощь и были госпитализированы. У потерпевших диагностированы ссадины и ушибы, возможно, есть закрытые черепно-мозговые травмы.

Начаты производства по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса – Умышленное причинение легких телесных повреждений. Злоумышленников разыскивают, им грозит штраф, общественные работы или исправительные работы.