В Киеве у мемориала жертвам Голодомора на журналистку напали в прямом эфире

На журналистку напали в прямом эфире / Скриншот

В субботу, 28 ноября, в Киеве неизвестный напал на журналистку телеканала NewsOne Виолетту Товкес в прямом эфире на церемонии чествования памяти жертв Голодоморов.

На опубликованном видео запечатлено, как неизвестный в маске и с надвинутым на лоб капюшоном подскочил к журналистке, выбил из рук микрофон и свечу, а также начал толкать девушку.

При этом он эмоционально что-то покричал в адрес журналистки и ушел прочь.

Товкес показала разбитый микрофон и пообещала обратиться к правоохранителям из-за нападения.

Отметим, что корреспондентка рассказывала украинцам, как проходят мероприятия по случаю Дня памяти жертв голодоморов и политических репрессий.

Напомним, в 2018 году в Киеве во время Марша памяти трансгендеров неизвестный плюнул в лицо журналисту телеканала NewsOne Богдану Аминову.