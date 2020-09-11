В Киеве закрыли две центральные станции метро: названа причина

/ УНИАН

В пятницу вечером, 11 сентября, в киевском метро закрыли две центральные станции – Крещатик и Площадь Льва Толстого.

Станции закрыты из-за анонимного сообщения о минировании, говорится на странице КП Київський метрополітен в Facebook.

По его данным, станции Крещатик и Площадь Льва Толстого не работают на вход и выход.

"Станцию Крещатик + пересадку и станцию Площадь Льва Толстого + пересадку закрыто на вход и выход", – отмечается в сообщении.