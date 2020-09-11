В Киеве закрыли две центральные станции метро: названа причина

Киевское метро перестало работать в обычном режиме по одной причине.
В пятницу вечером, 11 сентября, в киевском метро закрыли две центральные станции – Крещатик и Площадь Льва Толстого.
Станции закрыты из-за анонимного сообщения о минировании, говорится на странице КП Київський метрополітен в Facebook.
По его данным, станции Крещатик и Площадь Льва Толстого не работают на вход и выход.
"Станцию Крещатик + пересадку и станцию Площадь Льва Толстого + пересадку закрыто на вход и выход", – отмечается в сообщении.
Автор: Екатерина Присяжнюк