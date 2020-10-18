В Крыму шантажируют Турцию российскими туристами из-за инициативы Украины

В Крыму призвали Турцию не присоединяться к "Крымской платформе" / УНИАН

В Крыму обеспокоены возможным присоединением Турции к переговорному процессу по деоккупации полуострова. Глава так называемого комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что Турция допустит серьезную ошибку, если согласится на предложение Украины войти в "Крымскую платформу".

Об этом Гемпель рассказал в комментарии РИА Новости.

"Если Турция на самом деле примкнет к так называемому киевскому проекту "Крымская платформа", который по сути своей является антикрымским союзом, враждебно настроенным против крымчан, то допустит серьезную стратегическую ошибку", – сказал Гемпель.

По его словам, Анкара рискует не только потерять надежного партнера в лице России. Он особо подчеркнул, что Турция также может перестать быть привлекательным местом для российских туристов.

"Уверен, что Крым в скором времени станет более привлекателен для туристов, чем самые разрекламированные турецкие курорты", – заключил Гемпель.

Крымский вопрос – о чем сообщалось ранее: