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В Крыму шантажируют Турцию российскими туристами из-за инициативы Украины

18 октября 2020, 10:45

Турция может перестать быть привлекательным местом для российских туристов, если войдет в "Крымскую платформу".

Крым
В Крыму призвали Турцию не присоединяться к "Крымской платформе" / УНИАН

В Крыму обеспокоены возможным присоединением Турции к переговорному процессу по деоккупации полуострова. Глава так называемого комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что Турция допустит серьезную ошибку, если согласится на предложение Украины войти в "Крымскую платформу".

Об этом Гемпель рассказал в комментарии РИА Новости.

"Если Турция на самом деле примкнет к так называемому киевскому проекту "Крымская платформа", который по сути своей является антикрымским союзом, враждебно настроенным против крымчан, то допустит серьезную стратегическую ошибку", – сказал Гемпель.

По его словам, Анкара рискует не только потерять надежного партнера в лице России. Он особо подчеркнул, что Турция также может перестать быть привлекательным местом для российских туристов.

"Уверен, что Крым в скором времени станет более привлекателен для туристов, чем самые разрекламированные турецкие курорты", – заключил Гемпель.

Крымский вопрос – о чем сообщалось ранее:

  • 16 октября президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Турция осознает важность Украины в контексте региональной стабильности и безопасности. Анкара не признает Крым территорией РФ и в дальнейшем по-прежнему намерена поддерживать территориальную целостность украинского государства.
  • 16 октября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина планирует пригласить Турцию в переговорный процесс по возвращению Крыма под политический контроль Киева. Украинская сторона считает, что позиция Анкары сыграет важную роль в Крымской платформе.
  • 6 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европейский Союз готов присоединиться к новой платформе по деоккупации Крыма.
  • Президент Владимир Зеленский записал видеообращение к участникам юбилейной, 75-й сессии Генассамблеи ООН, в котором подчеркнул, что оккупация Крыма и российская военная агрессия России на Донбассе доказывают, что мир не усвоил трагический урок Второй мировой войны.

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