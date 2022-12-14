Оккупант погиб во временно оккупированном Крыму во время атаки на аэродром в Бельбеке.

В Крыму успешно "демобилизовали" топ-летчика из РФ / t.me/a_shtirlitz

Появилось подтверждение ликвидации летчика первого класса вооруженных сил России полковника Романа Вдовиченко.

Как сообщил в Телеграмм офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан "Штирлиц", ликвидированного оккупанта уже похоронили в России. По его данным, оккупант погиб в Крыму во время атаки на аэродром в Бельбеке.

"Летчика первого класса полковника Романа Вдовченко успешно демобилизовали в Бельбеке", - написал "Штирлиц".

Взрывы в Бельбеке / t.me/a_shtirlitz

Напомним, украинские военные ликвидировали российского оккупанта Игоря Кононенко – бывшего депутата областной думы из Саратова в РФ. 59-летний захватчик погиб возле Кременной Луганской области. Захватчик был родом из Борисполя Киевской области.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины ликвидировали учителя российской православной гимназии Александра Сухорукова. Захватчик воевал против Украины в рядах частной военной компании "Вагнер". Захватчик был удостоен российских государственных наград, а также наград ЧВК "Вагнер".

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