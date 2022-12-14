glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Крыму успешно "демобилизовали" топ-летчика из РФ

14 декабря 2022, 20:15
Оккупант погиб во временно оккупированном Крыму во время атаки на аэродром в Бельбеке.
Ликвидированный оккупант
В Крыму успешно "демобилизовали" топ-летчика из РФ / t.me/a_shtirlitz

Появилось подтверждение ликвидации летчика первого класса вооруженных сил России полковника Романа Вдовиченко.

Как сообщил в Телеграмм офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан "Штирлиц", ликвидированного оккупанта уже похоронили в России. По его данным, оккупант погиб в Крыму во время атаки на аэродром в Бельбеке.

"Летчика первого класса полковника Романа Вдовченко успешно демобилизовали в Бельбеке", - написал "Штирлиц".

Взрывы в Бельбеке
Взрывы в Бельбеке / t.me/a_shtirlitz

Напомним, украинские военные ликвидировали российского оккупанта Игоря Кононенко – бывшего депутата областной думы из Саратова в РФ. 59-летний захватчик погиб возле Кременной Луганской области. Захватчик был родом из Борисполя Киевской области.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины ликвидировали учителя российской православной гимназии Александра Сухорукова. Захватчик воевал против Украины в рядах частной военной компании "Вагнер". Захватчик был удостоен российских государственных наград, а также наград ЧВК "Вагнер".

Читайте также:

Автор: Сергей Кущ
война в Украине ВСУ
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:21

Путин очень боится Зеленского: в ОП назвали истинную причину

20:21

В Белом доме сделали странное заявление о поставке ПВО Patriot УкраинеВидео

20:15

В Крыму успешно "демобилизовали" топ-летчика из РФ

20:10

Приметы на 16 декабря: какие 4 запрета нельзя нарушать, чтобы весь 2023 год не жить в бедностиВидео

19:31

Путина срочно изолируют в бункер из-за опасной болезни: СМИ раскрыли подробностиВидео

Реклама
19:20

Иран воюет против Украины вместе с Россиеймнение

19:18

Повторит судьбу Горбачева: эксперт назвал главное условие краха режима ПутинаВидео

19:14

"Самоуверенность меня подвела!": Михаил Шуфутинский на спор сбрил бороду

19:03

"Хуже смерти": правозащитник рассказал о судьбе Путина после окончания войныВидео

19:00

Гороскоп на завтра 15 декабря: Ракам – беспокойство, Стрельцам – изменения и раздражение

18:53

"Жди ракеты": депутат РФ цинично пообещал мальчику Вове из Киева устроить "подарок" на РождествоВидео

18:44

Россияне скупают смародеренные украинские паспорта: стала известна неожиданная причинаВидео

18:09

"Все закончилось самоубийством": первый муж Заворотнюк рассказал о болезни актрисы

17:59

Байден одобрит передачу ЗРК Patriot Украине: в Кремле нервно отреагировалиВидео

17:32

Должна быть именно шерстяной: зачем носят красную нить на запястье

17:32

Морозы будут сильными: синоптик назвала дату резкого похолодания в УкраинеВидео

17:24

Украина получит 18 млрд евро макрофина: Европарламент принял важное решениеВидео

17:17

Россиян с 1xBet внесут в санкционные списки СНБО на 10 лет – СМИ

16:55

РФ может захватить новые территории, но лишь на одном направлении - СвитанВидео

16:42

"Неудержимо лгал": Гиркин и Соловьев сцепились из-за войны в УкраинеВидео

Реклама
16:37

Приметы на 15 декабря: какие 2 вещи нужно сделать каждому, чтобы привлечь богатствоВидео

16:35

"С 20 декабря начнется борьба": астролог назвала город Украины из которого нужно уехать до весныВидео

16:13

Без трусов: невестка-стриптизерша Королёвой поразила дерзкой выходкой

16:11

Деми Мур показала, как на самом деле выглядит Брюс Уиллис на фоне новости о прогрессирующей болезни

16:07

"По три-пять дней мы можем быть без света": Арестович спрогнозировал ситуацию с блэкаутомВидео

15:59

Как зарядить телефон без света: 10 самых простых способов "на разный вкус"

15:55

"ВСУ будет сложно": РФ готовится к серьезной атаке уже в январе - АрестовичВидео

15:37

"Говорят, в Гааге трибунал хотят": Соловьев призывает оккупировать НидерландыВидео

15:30

Нежнейшие котлеты, от которых все будут в восторге: самый вкусный и быстрый рецептВидео

14:55

Короли из народа: принц Уильям и Кейт Миддлтон представили семейную рождественскую открытку

14:53

"Это серьезный аппарат": Свитан назвал "виновника бавовны" на аэродромах в РФВидео

14:52

Франция передаст ВСУ мощную систему ПВО модели MambaВидео

14:50

Отправиться на заслуженный отдых: как правильно уходить на пенсиюВидео

14:37

Зеленский провел заседание Ставки: все подробностиВидео

14:24

У Лукашенко по тревоге подняли военных и перебрасывают 20 танков к границе с Литвой и ПольшейВидео

14:15

Война забрала самых близких: Злата Огневич выпустила мощную песню в поддержку украинокВидео

14:00

В поезде: Успенская рассказала, как отметит получение российского паспорта

13:34

"Путин убивает и сажает": российский бизнесмен призывает не молчать

13:31

"В РФ нет проблем с поставкой дронов из Ирана": в ВСУ предупредили об изменении Россией тактики атакВидео

13:12

"Врагу не пожелаю пройти мой путь": жена Тищенко резко похудела на 10 килограмм

Реклама
13:09

"Финализация войны - весна-лето в следующем году": Подоляк сделал громкое заявлениеВидео

13:08

Оружие Украине – лучшее средство для переговоров: в США резко поставили Россию на местоВидео

12:35

Пострадавшего в плену легендарного защитника Мариуполя Дианова удачно прооперировали в СШАВидео

12:30

Жена наркодилера, которому собирала денег на залог, бросила его после оглашения приговора

12:11

Знаменитая украинская прыгунья загипнотизировала фанатов шикарными формами в крошечном платье

12:03

Разведка перед ударами: в ВСУ объяснили тактику атак дронов-камикадзе РФВидео

12:01

Иран опасается санкций Запада и намерен ограничить дальность ракет, которые передаст РФ – ISWВидео

11:59

Сальма Хайек засветила в декольте свои "горы" на премьере мультфильмаВидео

11:50

Гороскоп на сегодня 14 декабря 2022: Тельцам – рухнувшие планы, а Львам – лидерство

11:42

В Минобороны рассказали, будет ли дополнительная мобилизация в УкраинеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости телеграм
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Модные прическиНовогодний маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
Новый год 2023ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять