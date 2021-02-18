В Крыму заявили о спасении полуострова от засухи и обвинили Украину

В Крыму заявили, что проблемы с водой решены / УНИАН

Ситуация с водоснабжением в оккупированном Россией Крыму улучшилась. По словам так называемого глава "парламента" Крыма Владимира Константинова проблем с водой на полуострове нет.

Константинов отметил, что на полуострове идут масштабные работы и реализуется план по обеспечению устойчивого водоснабжения. В частности, в Симферополе эта проблема решается за счет подземных источников.

"Ситуация с водой в Крыму стабилизировалась и находится полностью под контролем, как долгосрочная, так и краткосрочная программа. Никаких новых ограничений по воде мы не вводим. От красной черты мы отошли. Пока находимся в режиме экономии, но поступления воды из различных источников больше, чем потребления", — заявил Константинов, пишут РИА Новости.

Глава "парламента" Крыма также заявил, что поставки воды в Крым уже не нужны.

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"К концу правления Украины канал весь прошел в непригодность. Были разворованы все трубы, которые насыщали его. Это, по сути дела, было серьезной экологической проблемой для нас. Вдоль канала росли болота, заросли. Поэтому от перекрытия канала нет слишком большой проблемы для Крыма. Мы к этому приспособились и провели серьезные работы, чтобы не зависеть от этой воды. Я убежден: она нам совершенно не нужна и вредна", — отметил он.

По его словам, в Украине в Днепр якобы "сбрасывают нечистоты, а санитарные нормы не соблюдаются".

"Поступавшую по этому каналу воду использовали для сельскохозяйственных целей, поскольку Крым обеспечивал до 30% риса", - заявил Константинов.

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