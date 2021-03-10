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В Крыму жалуются на Украину и угрожают Киеву международными судами

10 марта 2021, 18:04
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Оккупационные администрации намерены "взыскать" с Украины около 50 миллиардов рублей.

Владимир Константинов
Будем судиться с Украиной, в том числе и в международных судах - Константинов / УНИАН

Самопровозглашенные "власти" оккупированного Россией Крыма планируют судиться с Украиной в российских и международных судах. Они обвиняют Киев в блокаде оккупированного полуострова и хотят взыскать материальный ущерб. Сначала они будут судиться из-за водной блокады, а в дальнейшем намерены стать инициаторами исков по энергетической и транспортной блокировке. Также они намерены потребовать компенсацию на сумму в 50 млрд рублей в рамках исков, связанных с ситуацией с водой.

Как сообщает информагентство ТАСС, "спикер госсовета" Крыма Владимир Константинов сказал, что они планируют доказывать свою позицию сначала в российских судах, а потом и на международном уровне. Причем готовится серия судебных исков.

"Мы сначала должны доказать в наших российских судах. Потом дальше будем к международным нормам апеллировать. Наступит момент, когда мы сможем предъявить эти иски в полной мере. Это начало большой претензионной работы, потому что следом у нас энергетическая блокада, транспортная блокада - это миллиарды, которые мы были вынуждены потратить и еще потратим", - утверждает Константинов.

Также он заявил, что перекрытие Северо-Крымского канала нанесло серьезный ущерб экологии, сельскому хозяйству и предприятиям аннексированного полуострова. По его словам, произошла масштабная экологическая проблема.Читайте такжеРоссияне "обалдели" от цен на продукты в аннексированном Крыму

"Прошу подготовить визуальную картинку, снять с квадрокоптера Северо-Крымский канал – как сейчас он выглядит, в каком жутком состоянии. Нам досталась серьезнейшая экологическая проблема, которая возникла на месте бывшего канала", - сказал Константинов.

Обвинив Украину в убытках, он заявил о намерении взыскать с Киева, а также украинских политиков-крымчан, 50 миллиардов рублей, которые Россия якобы должна потратить на решение проблем с обеспечением водой полуострова.

"(Среди ответчиков, - ред.) в частности, бывшие наши псевдокрымчане, приложившие много личных усилий для того, чтобы вода была перекрыта. Небезызвестные Сенченко (Андрей, экс-вице-премьер АР Крым), Чубаров (Рефат, глава Меджлиса крымскотатарского народа) и иже с ними, которые не стесняясь выкладывали свои обращения, призывая к нанесению народу Крыма как можно большего ущерба", - цитирует главу самопровозглашенной "администрации" Крыминформ.

Проблемы с водой в Крыму

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