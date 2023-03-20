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В мае-июне начнется активная фаза наступательных операций - Маломуж

20 марта 2023, 18:37
Украина, как и Россия, готовит резервы для операций стратегического уровня, уверен генерал.
Николай Маломуж, ВСУ
Генерал назвал условие начала контрнаступления ВСУ / 10 огшбр, УНИАН

ВСУ могут начать активную фазу контрнаступления уже в мае-июне этого года. Украина, как и Россия, готовит резервы для операций стратегического уровня, заявил руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005–2010 годах, генерал армии Николай Маломуж.

Украинская сторона может сделать это в течение порядка двух месяцев, оккупационной понадобится, как минимум, четыре месяца, заявил он в комментарии Обозревателю.

"Думаю, в мае-июне мы можем иметь активную фазу наступательных операций, освобождать восточное или южное направление, возможно, даже действовать сразу на двух направлениях. Для этого все должно сойтись в одно: готовая боеспособная мощная армия, в первую очередь, резервная, которая готова выполнять стратегические задачи, и мощные поставки вооружений", – подчеркнул он.

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Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

По словам генерала, в настоящее время обе стороны занимаются подготовкой резервов к очередной активной фазе войны. При этом ВСУ обороны могут справиться с этой задачей намного раньше и, соответственно, раньше начать контрнаступательную операцию.

Контрнаступление армии Украины

Советник главнокомандующего ВСУ Залужного, генерал-майор Виктор Назаров ранее рассказал о том, что силы обороны Украины перейдут в контрнаступление после получения бронетехники от Запада в нужном количестве. Также Киеву надо решить вопрос с боеприпасами и логистикой.

Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что контрнаступление сил обороны Украины состоится через 2 месяца. По мнению чиновника, ВСУ нужно получить дополнительное вооружение и боеприпасы.

Бывший руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай отмечал, что военные подразделения Украины на Луганщине пойдут в наступление через 2-3 недели. ВСУ нужно собрать необходимые резервы для реализации военной операции.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине ВСУ Николай Маломуж
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