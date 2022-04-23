В Мариуполе оккупанты убили двух маленьких девочек: Лиза и Соня играли в местном театре

Юные актрисы из Мариуполя Елизавета и Соня погибли в результате российских бомбардировок / Фото t.me/andriyshTime

В Мариуполе погибли две юные актрисы городского театра – Елизавета и Соня. Девочки играли в местном театре Концепция. Погибли они в результате обстрелов города российскими захватчиками.

Эту трагическую новость сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

По его словам, Лиза и Соня исполняли роль Люсси в спектакле "Лев, Колдунья, Платяной шкаф" по книге "Хроники Нарнии".

Андрющенко отметил, что эта новость содержит печальный символизм, учитывая, что "Хроники Нарнии" родились в Лондонском метро во время бомбежек Великобритании нацистами.

"Мы очень сочувствуем родственникам и близким, но никогда не забудем талантливых ангелочков. Нет и не может быть прощения оккупантам. Отомстим", — добавил советник мэра Мариуполя.

Ранее Андрющенко заявлял, что российские оккупанты "зачищают" завалы разбомбленного Драматического театра в Мариуполе. Найденные тела погибших мирных жителей путинские военные упаковывают в пластиковые мешки и вывозят в село Мангуш, где насыпью сваливают в 300-метровую траншею.

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Как сообщал Главред, под Мариуполем после трехдневных пыток российскими оккупантами погиб Евгений Баль - капитан первого ранга, писатель и журналист.

Украинского писателя-ветерана жестоко избили. Он не смог прийти в себя после пыток — его сердце остановилось 2 апреля. До своего 79-летия он не дожил 6 дней.

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